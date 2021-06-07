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ПСЖ предложил Вейналдуму контракт до 2024 года

сегодня, 09:53

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что парижский клуб предложил экс-хавбеку «Ливерпуля» контракт до 2024 года и рассчитывает на согласие 30-летнего игрока.

Также на Вейналдума претендует «Барселона», однако ПСЖ сделал футболисту более выгодное предложение.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 12:28, ред.
Барсе он нужен, но у самой Барсы денег толком нет. Да и в составе ПСЖ в чемпионате Франции трофеи брать будет проще. А Лигу Чемпионов Вейналдум уже выиграл в Ливерпуле, да и в целом уже всё всем доказал. Врядли кто-то осудит решение такого трудолюбивого игрока с комфортом поиграть на высоком уровне и взять охапку местных трофеев. Да ещё и прилично заработать при этом.
Плюс самому ПСЖ очень нужен игрок подобного профайла - уж точно Джинни игрок более высокого уровня чем Эррера и Данило. А если учесть что приходит свободным агентом, то вообще отлично.
Честно говоря, сомневаюсь, что Барселона сможет повторить подобное предложение...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 11:34
Нужно соглашаться
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:26
Давай в Барсу!)
David Young
David Young
сегодня в 10:18
Очень хороший вариант для Джорджиньо Вейналдума. Плюс Пари Сен-Жермен он пригодится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:00
Лучше бы в Барсу перешёл!
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