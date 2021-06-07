ПСЖ предложил Вейналдуму контракт до 2024 года

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что парижский клуб предложил экс-хавбеку «Ливерпуля» контракт до 2024 года и рассчитывает на согласие 30-летнего игрока.
Также на Вейналдума претендует «Барселона», однако ПСЖ сделал футболисту более выгодное предложение.
Плюс самому ПСЖ очень нужен игрок подобного профайла - уж точно Джинни игрок более высокого уровня чем Эррера и Данило. А если учесть что приходит свободным агентом, то вообще отлично.
Честно говоря, сомневаюсь, что Барселона сможет повторить подобное предложение...
Плюс самому ПСЖ очень нужен игрок подобного профайла - уж точно Джинни игрок более высокого уровня чем Эррера и Данило. А если учесть что приходит свободным агентом, то вообще отлично.
Честно говоря, сомневаюсь, что Барселона сможет повторить подобное предложение...