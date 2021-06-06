«Арсенал» работает над трансфером хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш заинтересовал «Арсенал».
The Times сообщает, что лондонский клуб уже работает над трансфером 24-летнего хавбека сборной Португалии.
Ранее появлялась информация, что «Вулвз» готовы продать Невеша за 35 млн фунтов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне АПЛ Рубен сыграл в 36 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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Прошлое лето на "кормили" обещаниями, что купят Ауара, в итоге купили Парти...
С зимы вели переговоры с Буэндиа...в итоге тот оказался в Астон Вилле...теперь вот Невеша обещают....
Лозунг Эду таков "вести переговоры это не значит что мы купим игрока"...