ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Арсенал» работает над трансфером хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

вчера, 16:43

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш заинтересовал «Арсенал».

The Times сообщает, что лондонский клуб уже работает над трансфером 24-летнего хавбека сборной Португалии.

Ранее появлялась информация, что «Вулвз» готовы продать Невеша за 35 млн фунтов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне АПЛ Рубен сыграл в 36 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Все новости
Щесны: «Я на 100% уверен, что „Ювентус“ не продаст меня»
Сегодня, 18:44 Комментарии2
Слухи«Рома» хочет подписать 33-летнего вратаря «Палмейраса»
Сегодня, 15:49 Комментарии3
СлухиСтротман хочет остаться в «Дженоа»
Сегодня, 14:11 Комментарии1
Слухи«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по трансферу голкипера Хитона
Сегодня, 13:30 Комментарии5
Слухи«Ньюкасл» и «Саутгемптон» хотят подписать хавбека «Лестера» Чудхури
Сегодня, 11:56 Комментарии2
СлухиЗарплата Вейналдума в ПСЖ составит 10 млн евро в год
Сегодня, 11:21 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Loko best 1
Loko best 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:38
Это лозунг любого менеджера,переговоры ведутся с десятками игроков,а покупают едениц.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:05
Арсенал будет строить новую команду.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:04
Не поверю пока официально не объявят
Прошлое лето на "кормили" обещаниями, что купят Ауара, в итоге купили Парти...
С зимы вели переговоры с Буэндиа...в итоге тот оказался в Астон Вилле...теперь вот Невеша обещают....
Лозунг Эду таков "вести переговоры это не значит что мы купим игрока"...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:59
Повышение в классе для игрока.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:48
Хороший игрок!Только вот надо ли ему к пушкарям?)
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:46
За 35 прям нужно брать,будет новым Фабрегасом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100