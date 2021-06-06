«Арсенал» работает над трансфером хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

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вчера, 16:43

Полузащитник «Вулверхэмптона» заинтересовал «Арсенал».

The Times сообщает, что лондонский клуб уже работает над трансфером 24-летнего хавбека сборной Португалии.

Ранее появлялась информация, что «Вулвз» готовы продать Невеша за 35 млн фунтов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.