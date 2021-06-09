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Широков: «Зарема в футболе разбирается лучше, чем большинство мужчин»

вчера, 13:24

Экс-игрок «Спартака» Роман Широков оценил высказывания Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая ранее входила в совет директоров клуба.

Молодец девушка, и к себе интерес подогревает, и к «Спартаку». У нее вот такое мнение. Мы же не можем сказать, что сборная показывает выдающийся футбол. Но если бы она все решала, исходя из ее слов были бы другие действия.

Судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем процентов 80 мужского населения. Все вопросы по тренеру логичны. То же самое по игрокам – когда говорится о Караваеве, возможно, в игроке на эту позицию команда и нуждалась.

Пока она во всем права. Может быть, какие-то моменты на публику выносить не стоит. Пока она бьет без промаха. Удивительно другое – если она так хорошо разбирается, зачем им спортивный директор. Занялась бы.

Почему не занимается? Есть дети, которым надо уделить внимание.

Недавно Салихова критично высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:37
Почему-то слово госпожа не употребил.
n272nm
n272nm
вчера в 20:07
Рома - тролль 80-го уровня! :))))
karnager
karnager
вчера в 19:22
Ромка залезть на Зарему хочет
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:57
Широков заранее лизнул Зарему может она возьмет власть в свой руки а его в генеральным сделает
DAD81
DAD81 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:43
Браво! )))
альсато
альсато
вчера в 17:41
"чтобы так петь-двадцать лет учиться надо!")))))..либо..вот в "ЛИБО" -Зарема действительно разбирается лучше многих))))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:34
«Зарема в футболе разбирается лучше, чем Широков
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:58
Молодец парень, и к себе интерес подогревает, и к судейскому корпусу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:46
РОма хочет стать левой рукой Всемогущей Заремы.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:46
Широков все о Зареме знает
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
вчера в 15:32
спартак пора переименовать в Заремаклаб.
sten312
sten312
вчера в 15:12
Разбирается...в постели Арнольдыча .С ее подачи притянули ее же соплеменника Газизова,а теперь звезда плейбоя громче всех на его лает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:47
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 14:44
    Она и рулит спартаком это давно уже не секрет.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:43
    Роман хотел сказать, что зарема в футболе разбирается больше чем федун.
    311
    311
    вчера в 14:41
    Есть способы проще пригласить Зарему в нумера!)
    Ironigor
    Ironigor ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 14:40
    Все же постоянно говорят, что она лучше разбирается в футболе, чем многие мужчины, образ !!!)))
    Aris
    Aris
    вчера в 14:36
    Одно можно сказать, что "легендарный" мордобоец относит себя к тем 20%, которые вообще ни в чем не разбираются! Не удивительно, что и такой футбол ..... в их исполнении!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Да у тебя на фотке Буденный!)
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 14:31
    почему он не в тюрьме?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 14:31
    "Пока она бьет без промаха, как я лежачих судей!"
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 14:26
    Широков лизнул...
    Зачем ему это надо?
    112910415
    112910415
    вчера в 14:22
    Широков не так уж и неправ !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:21
    Может ей надо мужика нормального, чтоб не занималась всякой херней ?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:21
    Она засветилась, на этом пора остановить
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:09
    ПРОСТО ЗАРЕМА !!! ТРИ В ОДНОМ !!!
    МАНИ МАНИ МАНИ, МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ !!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 14:03
    Тот случай когда согласен с Широковым!
    АлексАлекс
    АлексАлекс ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 14:01
    Я тоже лайкну, типа к 20% элиты отношусь
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 13:59
    Если Зарема разбирается в футболе лучше Федуна и всего руководства спартака, то это унижение спартака.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 13:58
    а у нас в России 90 процентов занимаются гос-ми делами, а сами не шарят в этих делах вот поэтому у нас плохие дороги и кругом дураки
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