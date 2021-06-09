Матыцин: «Количество зрителей на матчах Евро не будет увеличено»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что количество болельщиков на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге не превысит 50% от заполняемости арены.

Пока сложная ситуация, связанная с ковидом, сохраняется. Рады, что 50% болельщиков будут. Хотели 75%, но, к великому сожалению, не получается. Но вы знаете, что будут организованы фан-зоны.

Было сделано очень много для организации Евро. Мы знаем, что на Санкт-Петербург легла дополнительная нагрузка в связи с перенесенными тремя матчами. По организации рабочие моменты остаются, но команда Алексея Сорокина работает очень слажено.