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Матыцин: «Количество зрителей на матчах Евро не будет увеличено»

вчера, 12:00

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что количество болельщиков на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге не превысит 50% от заполняемости арены.

Пока сложная ситуация, связанная с ковидом, сохраняется. Рады, что 50% болельщиков будут. Хотели 75%, но, к великому сожалению, не получается. Но вы знаете, что будут организованы фан-зоны.

Было сделано очень много для организации Евро. Мы знаем, что на Санкт-Петербург легла дополнительная нагрузка в связи с перенесенными тремя матчами. По организации рабочие моменты остаются, но команда Алексея Сорокина работает очень слажено.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
marut
marut
вчера в 12:51
Ну нет так нет...хорошо, что хоть так
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:51
Ну хоть так !!!
ДСА
ДСА
вчера в 12:31
Разницы нет, что 50%, что 100%. Опасность заразиться абсолютно одинаковая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:04
Лишь бы вообще были...
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