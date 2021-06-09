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Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю»

сегодня, 09:26

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился планами на будущее. Тренер также прокомментировал сборы команды в Австрии.

Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Как нужно будет поступить? Ситуация подскажет. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.

Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место для подготовки. Там сгенерированы все необходимые составляющие — климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас.

Порадовало, что футболисты достойно перенесли предложенные нагрузки, понимая, для чего это делается. Кстати, от журналистов мы тоже не закрывались, ваши коллеги могли там спокойно работать. Поэтому программу подготовки мы выполнили на сто процентов.

Недавно Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась по поводу того, что Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 12:03
А пора бы.
berda2003
berda2003 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 11:38
ты что не в курсе он австрияк, у него ДОМ там, притом рядом с базой, он ещё и откат получает, что ежегодно по 2 раза туда привозит от 40...50 человек. ему наплевать на инфраструктуру в России...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:58
У него пенсия будет хорошая.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:54
Какие твои годы Стас ?!!
Надо ещё лезгинку станцевать🎶🕺 в финальной части Чемпионата Европы !!!
zooveterinar
zooveterinar ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Если не ошибаюсь,стасик в конце своей карьеры влатарской за какойто австрийский клуб играл!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:51
Ой,!!! Попробуй загони его в аланию!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:50, ред.
Да он что прикалывается, вложили такую инфраструктуру в стадионы, когда готовились к ЧМ-2018 года, какая необходимость ехать в Австрию, неужели наши спорт комплексы не подойдут!? Ладно в зимнее время, процентов на пятьдесят понять можно, опять же есть Сочи, с мягким климатом, местный клуб там же, как-то тренируется! Люди ему мешают, ежайте в Сибирь, там точно мало людей! Чтоб ты Стасик проиграл, все три матча, особенно финнам. Я извиняюсь, но эмоции. Куда их денешь.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:44
Я то же не думал, а она сама пришла.
Oplot
Oplot
сегодня в 10:26, ред.
Черчесов великий тренер.Один из лучших тренеров мира последних 5-6 лет.Не зря им интересовались и интересуются топ клубы Англии после ЧМ.
Черчесов конструирует игру, добивается ее четкой структуры и в подготовке к матчам хочет опираться на факты, делая игру логичной. Такой подход приводит его к статистическому анализу матчей. Он разбивает поле на игровые зоны и предъявляет определенные требования в зависимости от того, где ведется борьба. Это в чем-то напоминает шахматы.Умение общаться с игроками и доказывать им свою модель игры является ключевым качеством Черчесова как великого тренера.Команда в нужном направлении идет к вершине,поэтому о заменах сейчас нету и речи.А клубом который полностью подходит под успешную модель Станислава Саламовича является Зенит.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:26
Щас многие отвечают: «дожить бы до пенсии»
valt134
valt134
сегодня в 10:06
Да ладно по ушам ездить... А то мы не знаем где у тебя «дом».
112910415
112910415
сегодня в 10:04
а скоро придётся задуматься
LOpp
LOpp
сегодня в 10:00
как можно думать о том, чего нет?
1bear
1bear
сегодня в 09:58
если после провала на Евро его не уволят наконец,то значит будет,как генсек в СССР - вечный "горец")))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:52
Какая Алания? Спокойная, тихая жизнь в Австрии обеспечена. Между строк Стас говорит, как выгонят, так и пенсия наступит,))) Желаю Стасу с командой наделать шороху на Евро20, как Гус в 08.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:45
Пока получается грести деньги лопатой, господа, о какой пенсии может идти речь?
Alex12357
Alex12357 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 09:43
А бабло отмывать?Это же финансовая пирамида.
Alex12357
Alex12357 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:42
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 09:40
    Какая пенсия, он ещё спартак должен тренировать после Витории.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 09:32
    Какая пенсия? Аланию в вышку давно пора возвращать.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 09:29
    Пока другие сборные бронируют базы в россии, родная сборная уезжает на чужбину со словами - там лучше. Парадокс. Просто опять распил бабла на поездку.
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