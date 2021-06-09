Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю»

Наставник сборной России поделился планами на будущее. Тренер также прокомментировал сборы команды в Австрии.

Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Как нужно будет поступить? Ситуация подскажет. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.

Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место для подготовки. Там сгенерированы все необходимые составляющие — климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас.

Порадовало, что футболисты достойно перенесли предложенные нагрузки, понимая, для чего это делается. Кстати, от журналистов мы тоже не закрывались, ваши коллеги могли там спокойно работать. Поэтому программу подготовки мы выполнили на сто процентов.