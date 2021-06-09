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Кириченко: «Если Дзюба настраивается, то превращается в серьёзное оружие»

сегодня, 11:02
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко похвалил нападающего сборной России Артёма Дзюбу.

На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережет силы.

Мастерство у Дзюбы есть, когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе.

Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной.

Накануне стало известно, что только Харри Кейн участвовал в большем числе голов в квалификации Евро, чем Дзюба.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:49
Бельгийцы, тикайте! Он конченный!
Сп62
Сп62
сегодня в 11:44
Пусть настраивается. 12-го увидим.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:42
Соболева в старте надо выпускать, а Дзюбу уж потом
ph2jfs4erm25
ph2jfs4erm25
сегодня в 11:42
В матче с Бельгией его заменят уже на 68 - 75 минуте!
Вот и будет вам настрой!
Господину Кириченко надо более внимательно и вдумчивей отнестись к понятию "форвард"!
Извините но это не про Дзюбу!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:36
Теперь я понял в чем секрет его видео)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:32
А что у него было в играх с Турцией и Сербией в прошлом году? Может критические дни?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:27
Дзюба серьёзное оружие. Если им правильно распорядиться. Всё в руках Черчесова
LOpp
LOpp
сегодня в 11:26
фильм вспомнился - Голый пистолет.
particular
particular
сегодня в 11:26
А если расстраивается, как было в играх накануне опубликования видео, то стержень опадает как осиновый лист...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:24
Валер, мы его "запал" уже видели!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 11:21
Знаем мы как он настраивается! Хватит прославлять онанизм!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:20
С таким оружием только на Тамбов идти или сан-марино)))
112910415
112910415
сегодня в 11:15
он неудержим !
но по необъяснимой случайности лучше всего настраивается на Лихтенштейн, Сан-Марино и Мальту ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:13
То есть если это бревно настраивается то превращается в дубинку.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:11
Таран любой обороны. Не зря в Японии назвали футбольную команду имени Дзюбинио.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:10
Удачи Всей сборной России, а ДЗЮБПУЛ опять впереди !!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:08
С Бельгией увидим какой у него запал...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:05
Хорошо бы,надо настроить.
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