Кириченко: «Если Дзюба настраивается, то превращается в серьёзное оружие»

Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко похвалил нападающего сборной России Артёма Дзюбу.
На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережет силы.
Мастерство у Дзюбы есть, когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе.
Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной.
Накануне стало известно, что только Харри Кейн участвовал в большем числе голов в квалификации Евро, чем Дзюба.
Вот и будет вам настрой!
Господину Кириченко надо более внимательно и вдумчивей отнестись к понятию "форвард"!
Извините но это не про Дзюбу!!!!!!!
Вот и будет вам настрой!
Господину Кириченко надо более внимательно и вдумчивей отнестись к понятию "форвард"!
Извините но это не про Дзюбу!!!!!!!
но по необъяснимой случайности лучше всего настраивается на Лихтенштейн, Сан-Марино и Мальту ...
но по необъяснимой случайности лучше всего настраивается на Лихтенштейн, Сан-Марино и Мальту ...