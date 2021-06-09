Кириченко: «Если Дзюба настраивается, то превращается в серьёзное оружие»

Бывший форвард ЦСКА похвалил нападающего сборной России .

На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережет силы.

Мастерство у Дзюбы есть, когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе.

Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной.