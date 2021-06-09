Симонян: «Черчесов работает лучше, чем предыдущие тренеры сборной»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым работает лучше, чем предыдущие специалисты.
Я мог следить, как работал [Дик] Адвокат, как работал [Гус] Хиддинк, [Фабио] Капелло, [Леонид] Слуцкий. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с Черчесовым работает намного лучше, нежели штабы четырех предыдущих тренеров. С утра и до вечера проводится анализ. За счет такой работы штаба мы можем сыграть успешно на чемпионате Европы.
Напомним, что сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче (1:0).
Пока предварительные результаты оптимизма не внушают. Внятной игры нету, нападения нету, защита тоже так себе. Буду рад ошибиться в своих суждениях, но выход из группы будет хорошим результатом для нашей сборной. А дальше как повезёт...
Пока предварительные результаты оптимизма не внушают. Внятной игры нету, нападения нету, защита тоже так себе. Буду рад ошибиться в своих суждениях, но выход из группы будет хорошим результатом для нашей сборной. А дальше как повезёт...