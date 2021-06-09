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Симонян: «Черчесов работает лучше, чем предыдущие тренеры сборной»

вчера, 11:32

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым работает лучше, чем предыдущие специалисты.

Я мог следить, как работал [Дик] Адвокат, как работал [Гус] Хиддинк, [Фабио] Капелло, [Леонид] Слуцкий. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с Черчесовым работает намного лучше, нежели штабы четырех предыдущих тренеров. С утра и до вечера проводится анализ. За счет такой работы штаба мы можем сыграть успешно на чемпионате Европы.

Напомним, что сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче (1:0).

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 18:14
Ну понятно, нужно позитивно настроить народные массы к Евро для всеобщей поддержки нашей великой футбольной сборной. Без сарказма, поддерживать и болеть будем, других нет. Но вот с оценкой работы Усов надежды и Ко перегиб. Особенно с работой Гуса сравнивать - это смешно. Достаточно пересмотреть матчи со шведами и голландцами на Евро-2008 и пару встреч с ЧМ-2018, включая победу над испанцами. Разница налицо - в 2008 действительно играли в футбол, на который приятно смотреть, в атаку, пасы, комбинации, прессинг, сами А при Че - схема одна - 8-1-1, тактика - навесы на деревяшку (выбирайте любого из трех столбов, причем в прямом смысле этого слова). Один раз прокатило когда-то с раскладными испанцами, а больше и вспомнить ничего позитивного не получается. Короче, верим в наших!
альсато
альсато
вчера в 18:07
СУЛЬФАТ НАТРИЯ!))))) ....РЕЗУЛЬТАТ(достигнутый)-это и есть оценка труда!..РЕЗУЛЬТАТ!!!!!....а все остальное, кто,что считает-до ФОНАРЯ!
mortid
mortid
вчера в 15:02
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:30
    Ваще не разу не лучьше!
    asraeil
    asraeil
    вчера в 12:59
    Сомнительное суждение...можно и поспорить...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 12:55
    Анализ показал, что нашим ничего не светит.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:52
    если штаб что-либо анализирует 24 / 7, то дело в шляпе уже ?!
    David Young
    David Young
    вчера в 12:26
    Намного лучше? Большое преувеличение. Не говоря уже что это даже не является правдой. Тут, конечно, можно по-разному оценивать, но штаб Хиддинка точно не был хуже. Да и остальные тоже.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:12, ред.
    Хиддинк на Евро дал результат. Даст ли Черчесов скоро увидим.
    Пока предварительные результаты оптимизма не внушают. Внятной игры нету, нападения нету, защита тоже так себе. Буду рад ошибиться в своих суждениях, но выход из группы будет хорошим результатом для нашей сборной. А дальше как повезёт...
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 12:10
    Лучше всех Олег Иваныч со штабом работал, с утра заливать начинали
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:00
    Конечно лучший только пешеходов может матом гонять.
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 11:59
    отпустите деда на пенсию ,он уже лет 15 охинею несет))
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:55
    Причём, вместе взятые! 😄😁😆
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 11:49
    За счет "анализов" не сыграешь! Тем более если это спермограмма!
    Zhertva Liverpoolya
    Zhertva Liverpoolya
    вчера в 11:48
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:43
      Гус хидинг явно работал лучше всех этих))
      Cremen
      Cremen
      вчера в 11:42
      А еще лучше работают Безбородов и Кукуян.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:35
      Самое главное от работы, - это КПД !!! Посмотрим что и как на чемпионате Европы !!! А пока только пожелаем Удачи всей сборной России !!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 11:34
      По результатам этого не скажешь
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