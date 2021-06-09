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Черчесов: «Когда ты стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна»

сегодня, 10:37

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к патриотизму.

Патриотизм? Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной — особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. Тут не играют роли клубные пристрастия. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка. Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия родина, страна, земля — это базовые, ни с чем несравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией.

Ранее Станислав Черчесов поделился планами на будущее.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
сегодня в 11:43
Скоро пройдет в Госдуму.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:39
А после проигрыша все виноваты, только не он
beefs
beefs
сегодня в 11:30
давай еще медальку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:29
Вот на волне патриотизма веди команду к медалям!
particular
particular
сегодня в 11:29
А когда вызывают на ковёр, то понимаешь, что могут вставить и не вытащить... А почти вся страна будет не против...
112910415
112910415
сегодня в 11:24
при таком уровне патриотизма слабо играть невозможно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:08
Мде... Если после таких слов последует фиаско, тут не то что в отставку, а вздернуться следует.
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 10:54
Самый высокооплачиваемый тренер Евро знает что говорит.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:54
Лысый, но не Зидан; с усами, но не Боярский; стоит у бровки поля, но не тренер
nikot
nikot
сегодня в 10:52
За его спиной,"Эльдорадо"!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:49
Черчесов: «Когда ты стоишь у бровки, чувствуешь себя пастухом»
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:48
Господи, избавь нас боже от подобных патриотов, у нас их и так полная Дума. Потренируй сборную за МРОТ, увидем цену твоему патриотизму.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:44, ред.
Ничего не знаю, чтобы вышли в четверть финал , Патриотично !!! Удачи Вам сборная России !!!
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