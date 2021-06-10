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Вейналдум перешёл в ПСЖ на правах свободного агента

вчера, 16:17

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

Контракт с голландцем подписан до лета 2024 года. Футболист прокомментировал переход в стан парижан:

Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одному из лучших клубов Европы. ПСЖ доказал свой статус в последние годы, и я уверен, что вместе мы сможем двигаться вперёд для наших фанатов.

По данным СМИ, зарплата Вейналдума в ПСЖ составит 10 млн евро.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:03
спасибо Джинни, удачной пенсии в Париже, подними бабла там.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:33
Такой игрок и свободный агент. В такие моменты понимаешь, насколько наш чемп донный. Даже в качестве свободного агента таких игроков к нам не могут заманить.
juvenale
juvenale
вчера в 21:06
Зарплаты Psg: Навас 11 миллионов, Доннарумма 12, Вейналдум 10, Неймар 40, Мбаппе 24, Маркиньос 15, Верратти 15, Ди Мария 13. Даже третий вратарь берет 3 миллиона, Кимпембе 9
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 20:54
Юве лч выиграл когда тут еще большинство писак не родилось
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:33
Икона Ливерпуля! Он многое сделал для Ливера. Его 2 гола , как чертик из табакерки))) против Барсы неожиданно перевернули исход матча и противостояния. Его 2 гола , как исторические 2 гола МЮ на 90-х минутах против Баварии!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:18
Теперь никогда .Особенно после того как ПСЖ встал на сторону УЕФА.А Мансур который из Сити первый соскачил и тем самым развалил супер лигу .УЕФА теперь в долгу у них
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 20:12
Удачный расклад
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:30
Не выйграют как юве
juvenale
juvenale
вчера в 19:26, ред.
когда же все эти катарские мешки прикроют...которые реально футбол убивают и кладут болт на ффп....два арабских мешка потратили на свои составы по 3 млрд евро...надеюсь лч так и не выиграют
allemz
allemz
вчера в 18:47
После облома с Вейналдумом, каталонцы точно постараются подписать Гюндогана
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:40
Вейналдум добротный, качественный игрок, принёс много пользы красным за пять лет игры в клубе, спасибо ему за все игры и вклад в победы и трофеи Ливерпуля! успехов в дальнейшем
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 18:35
Поздравляем с повышением.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:55
Мощный трансфер от ПСЖ да еще и за бесплатно. Хотя, конечно, в Ливерпуле не особо этому рады:(
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:52
Он же в Барсе почти был
arsenVS
arsenVS
вчера в 17:49
Не удивительно что он еще мог выбрать между деньгами и новым вызовом )) Афронегр
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 17:02
это не усиление,условно тот же Паредес ничем не хуже и моложе
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 17:01
Спасибо Вейналдуму за дубль в ворота Барсы! Очень полезный игрок удачи ему, можно и денег подзаработать на закате карьеры.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:55
Смена шила на мыло. Не более того.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:51
Действительно, Парижан можно только поздравить с этим трансфером! Отличное усиление еще и в статусе свободного агента.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 16:50, ред.
рано что то говорить об этом трансфере, пешка не сразу станет ферзем, пока не обойдет все трудности, а они точно будут, ведь конкуренция в ПСЖ не маленькая)
1bear
1bear
вчера в 16:44
приятно подписывать достойных игроков бесплатно
Hoyar
Hoyar
вчера в 16:34
Хороший игрок, спасибо за отличную службу в Ливерпуле. Боссы могли и продлить, скряги американские в общем.
David Young
David Young
вчера в 16:33
Предстоит увидеть как именно сложится карьера Вейналдума в Пари Сен-Жермен, но пока что трансфер можно считать весьма удачным как для парижского клуба, так и для голландца.

В плане уровня футболиста и уровня Лиги 1 всё сходится очень хорошо. Французская высшая лига - это всё-таки не английская высшая лига, конкуренция и уровень ниже. То есть потянет без сомнений. Пари Сен-Жермен нужна не только глубина состава, но и именно глубина полузащиты.

Пари Сен-Жермен - очень атакующая команда, особенно когда играет с французскими клубами, то есть в большинстве матчей сезона команда много атакует и владеет мячом, а также много забивает. В этом плане Ливерпуль и Пари Сен-Жермен похожи, вторым разве что приходится легче в своём чемпионате, хотя в прошедшем сезоне ситуация и заметно утяжилилась, ведь Парт Сен-Жермен впервые за много лет не стал чемпионом Франции.

Вейналдуму 30 лет, то есть он достаточно возрастной, но далеко не старый по футбольным меркам, именно он стал одним из главных творцом того самого удивительного прохода Ливерпуля в противостоянии с Барселоной. А у Пари Сен-Жермен есть нужда в футболистах способных вытащить игру, причём это не столь уж редко касается даже матчей с аутсайдерами и середняками чемпионата Франции.

Думаю что здесь всё благоприятно сложится для футболиста и клуба, даже если и не будет какой-то совсем выдающейся игры этого футболиста.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
вчера в 16:26
Парижу все ровно ни когда не выиграть ЛЧ!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:18, ред.
Поздравляю Псж с отличным трансфером! Это хорошее усиление для их команды.
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