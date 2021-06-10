Вейналдум перешёл в ПСЖ на правах свободного агента

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.
Контракт с голландцем подписан до лета 2024 года. Футболист прокомментировал переход в стан парижан:
Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одному из лучших клубов Европы. ПСЖ доказал свой статус в последние годы, и я уверен, что вместе мы сможем двигаться вперёд для наших фанатов.
✍️🆕 #WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
🔴🔵 #WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
По данным СМИ, зарплата Вейналдума в ПСЖ составит 10 млн евро.
В плане уровня футболиста и уровня Лиги 1 всё сходится очень хорошо. Французская высшая лига - это всё-таки не английская высшая лига, конкуренция и уровень ниже. То есть потянет без сомнений. Пари Сен-Жермен нужна не только глубина состава, но и именно глубина полузащиты.
Пари Сен-Жермен - очень атакующая команда, особенно когда играет с французскими клубами, то есть в большинстве матчей сезона команда много атакует и владеет мячом, а также много забивает. В этом плане Ливерпуль и Пари Сен-Жермен похожи, вторым разве что приходится легче в своём чемпионате, хотя в прошедшем сезоне ситуация и заметно утяжилилась, ведь Парт Сен-Жермен впервые за много лет не стал чемпионом Франции.
Вейналдуму 30 лет, то есть он достаточно возрастной, но далеко не старый по футбольным меркам, именно он стал одним из главных творцом того самого удивительного прохода Ливерпуля в противостоянии с Барселоной. А у Пари Сен-Жермен есть нужда в футболистах способных вытащить игру, причём это не столь уж редко касается даже матчей с аутсайдерами и середняками чемпионата Франции.
Думаю что здесь всё благоприятно сложится для футболиста и клуба, даже если и не будет какой-то совсем выдающейся игры этого футболиста.
В плане уровня футболиста и уровня Лиги 1 всё сходится очень хорошо. Французская высшая лига - это всё-таки не английская высшая лига, конкуренция и уровень ниже. То есть потянет без сомнений. Пари Сен-Жермен нужна не только глубина состава, но и именно глубина полузащиты.
Пари Сен-Жермен - очень атакующая команда, особенно когда играет с французскими клубами, то есть в большинстве матчей сезона команда много атакует и владеет мячом, а также много забивает. В этом плане Ливерпуль и Пари Сен-Жермен похожи, вторым разве что приходится легче в своём чемпионате, хотя в прошедшем сезоне ситуация и заметно утяжилилась, ведь Парт Сен-Жермен впервые за много лет не стал чемпионом Франции.
Вейналдуму 30 лет, то есть он достаточно возрастной, но далеко не старый по футбольным меркам, именно он стал одним из главных творцом того самого удивительного прохода Ливерпуля в противостоянии с Барселоной. А у Пари Сен-Жермен есть нужда в футболистах способных вытащить игру, причём это не столь уж редко касается даже матчей с аутсайдерами и середняками чемпионата Франции.
Думаю что здесь всё благоприятно сложится для футболиста и клуба, даже если и не будет какой-то совсем выдающейся игры этого футболиста.