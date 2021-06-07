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«Осасуна» оформила трансфер за 8 млн евро

вчера, 21:18

Пресс-служба «Осасуны» сообщает, что клуб выкупил права на нападающего «Мальорки» Анте Будимира.

Сумма трансфера составила 8 млн евро, контракт с игроком подписан до лета 2025 года. Клаусула в соглашении Будимира составит 20 млн евро для клубов из Ла Лиги и 9 млн евро для клубов из Сегунды. «Мальорка» получит 25% от следующей продажи футболиста.

«Осасуна» оформила трансфер за 8 млн евро

В феврале прошлого года интерес к Будимиру проявляла «Барселона», а в 2017 году хорват мог оказаться в Российской Премьер-Лиге. Тогда на форварда претендовали «Спартак» и «Локомотив».

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 03:42
Хорвата подписали, значит, претендуют на Лигу Чемпионов ))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:35
Нормальная сделка все в своих интересах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:31
Уже не плохо...
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