Селюк: «Яя Туре не будет ни в коем случае подсиживать Талалаева»

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» , прокомментировал включение ивуарийца в тренерский штаб «Ахмата».

В будущем я вижу Яя Туре главным тренером «Манчестер Сити». Но сейчас он пришел помощником Талалаева и начинает свой тренерский путь в «Ахмате». Станет ли в будущем Яя главным тренером «Ахмата»? Яя не будет ни в коем случае подсиживать Талалаева. Талалаев интересуется футболом, всё время развивается как тренер. То же самое делает и Яя. Я думаю, что тренерский штаб от этого очень сильно выиграет. У них не будет, как это в России принято, что помощник тренера – собутыльник. Естественно главное решение будет принимать Талалаев, но я думаю, что ему самому будет очень интересно иметь в своем тренерском штабе такого персонажа, как Яя, который может поделиться своим мнением, высказать свою точку зрения, рассказать что и как.

Проблем коммуникации с тренерским штабом и журналистами у Яя не будет. Яя говорит на шести языках: английский, французский, испанский, арабский, каталонский и русский. Да, он будет немного ошибаться, когда будет общаться на русском, но это связано с тем, что практики разговора на русском у него не было. Но я уверен, что, когда он начнет работать в «Ахмате», русский язык у него будет развиваться. Он прекрасно понимает русский язык, поэтому проблем в общении с тренерским штабом, журналистами у него не будет.