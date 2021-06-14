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Селюк: «Яя Туре не будет ни в коем случае подсиживать Талалаева»

14 июня 2021, 18:50

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал включение ивуарийца в тренерский штаб «Ахмата».

В будущем я вижу Яя Туре главным тренером «Манчестер Сити». Но сейчас он пришел помощником Талалаева и начинает свой тренерский путь в «Ахмате». Станет ли в будущем Яя главным тренером «Ахмата»? Яя не будет ни в коем случае подсиживать Талалаева. Талалаев интересуется футболом, всё время развивается как тренер. То же самое делает и Яя. Я думаю, что тренерский штаб от этого очень сильно выиграет. У них не будет, как это в России принято, что помощник тренера – собутыльник. Естественно главное решение будет принимать Талалаев, но я думаю, что ему самому будет очень интересно иметь в своем тренерском штабе такого персонажа, как Яя, который может поделиться своим мнением, высказать свою точку зрения, рассказать что и как.

Проблем коммуникации с тренерским штабом и журналистами у Яя не будет. Яя говорит на шести языках: английский, французский, испанский, арабский, каталонский и русский. Да, он будет немного ошибаться, когда будет общаться на русском, но это связано с тем, что практики разговора на русском у него не было. Но я уверен, что, когда он начнет работать в «Ахмате», русский язык у него будет развиваться. Он прекрасно понимает русский язык, поэтому проблем в общении с тренерским штабом, журналистами у него не будет.

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Все комментарии
undwr82xs2k9
undwr82xs2k9
15 июня в 04:59
Яя Туре: "В Ахмате буду руководить я!!!
протон1
протон1
14 июня в 20:08
яя туре мусульманин по вере?
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июня в 19:37
Всё таки втулил !!!
ДСА
ДСА
14 июня в 19:04
Идиотом надо быть, что бы негра на руководящую должность поставить.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 18:59
Разомлел Селюк от такого счастья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 18:58
Откуда Селюку то это знать?
drug01
drug01
14 июня в 18:53
Это очень важно
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