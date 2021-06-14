Витория — о Зареме: «Будем узнавать друг друга»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что уже познакомился с супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.
Критика со стороны Салиховой? Я считаю, что это абсолютно нормально. Такое часто случается в крупных клубах. Я привык к критике. Я тот тренер, который неоднократно выигрывал титулы, открывал игроков, работая на разных континентах. Мы можем кому-то не нравиться, но мы делаем свою работу. Первый наш разговор был неплохой, он был конструктивным. Сейчас начнем работу, будем узнавать друг друга.
Ранее Салихова подтвердила, что вышла из совета директоров московского клуба из-за выбора нового главного тренера.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263011/vitoriya-ruy-spartak
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263011/vitoriya-ruy-spartak
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