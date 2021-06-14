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Витория — о Зареме: «Будем узнавать друг друга»

14 июня 2021, 16:54

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что уже познакомился с супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.

Критика со стороны Салиховой? Я считаю, что это абсолютно нормально. Такое часто случается в крупных клубах. Я привык к критике. Я тот тренер, который неоднократно выигрывал титулы, открывал игроков, работая на разных континентах. Мы можем кому-то не нравиться, но мы делаем свою работу. Первый наш разговор был неплохой, он был конструктивным. Сейчас начнем работу, будем узнавать друг друга.

Ранее Салихова подтвердила, что вышла из совета директоров московского клуба из-за выбора нового главного тренера.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июня в 10:04
только победы спасут тренера, более ничто
mangox33
mangox33
15 июня в 00:26
Зарема из сказки Пушкина
протон1
протон1
15 июня в 00:18
если бы мне предложили бурную ночь с ней. я бы отказался.
протон1
протон1
15 июня в 00:18
чай кофе потанцейм зарема?
SHMEL
SHMEL
14 июня в 23:45
По пути в Тарасовку Вика уже заехал в магазин для взрослых, чтобы поближе познакомиться с Заремой.
Roman73
Roman73
14 июня в 22:03
На ощупь, на ощупь, на ощупь...
autochthon
autochthon
14 июня в 21:55
Очень много о Салеховой...тошнит от этого пиара жены Федуна...- ОС АЕБЛО...
Сп62
Сп62
14 июня в 19:26
Видимо, Руй неплохой стратег, раз первую встречу провёл не с Леонидом, а с Заремой. Ребята, давайте жить дружно! Сказал он.
112910415
112910415
14 июня в 19:09
сложно будет, как канатоходцу на высоте
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 июня в 19:06
Если Салихова не имеет никакой официальной должности в Спартаке, то в каком она качестве будет собеседницей РУЯ?
Обезжиренный
Обезжиренный
14 июня в 19:01, ред.
Лучше тебе Вито не знать о ней ничего, ведь лет 6 её жизни даже в сети не отражено
Брулин
Брулин
14 июня в 18:39
Комментарии Витории адекватны и не вызывают раздражений и язвительных усмешек. Чувствуется его уверенность, опытность. Свои способности ему придётся подтверждать в процессе работы. Так, что до скорого.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июня в 18:18
«Будем узнавать друг друга»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263011/vitoriya-ruy-spartak
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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 июня в 17:51
Ее же Кондратий колотит, когда в коридоре пересекаются... Так и Мандражкин присоединится.
Правда тут
Правда тут
14 июня в 17:41
"будем узнавать друг друга"....конечно узнавай ее поближе ...как можно поближе)) какой мужик не захочет узнать ее поближе))...глядишь она и подобреет...правда тогда будут проблемы с Федуном))
BDA8181
BDA8181
14 июня в 17:35
Может быть Руй и не плохой тренер, но Зарема не простит думаю что её голос был выкинут в мусорное ведро )) Будет жарко ))
Ironigor
Ironigor
14 июня в 17:26
Эх Ру Руи , скоро всё уже узнаешь !!!
Ты всё поймёшь и всё увидишь сам !!!)))
Верг
Верг
14 июня в 17:26
Ща подружусь с заремой и купит плейбой пофапать
Legend 6
Legend 6 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 июня в 16:56
Ну почему же? Я думаю все зависит от бюджета у мужика
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 16:56
Затаилась Зарема, но ее жалящий прыжок можно ждать в любую минуту.
Legend 6
Legend 6
14 июня в 16:56
В последнее время слишком много Салиховой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 16:55
Португалец хочет подружиться но зарема с мужиками не дружит.
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