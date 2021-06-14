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Орлов: «Сейчас сборная Украины сильнее России»

14 июня 2021, 12:06

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сборных России и Украины, которые провели свои первые матчи на Евро. Сборная России в первой своей игре на турнире уступила Бельгии со счетом 0:3, а команда Украины проиграла Нидерландам 2:3.

Вот финны обыграли датчан – кто думал, что они обыграют? По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейской арене.

Игроки у них сильные.

Российско-украинский тренер Игорь Гамула надеется, что команды смогут встретиться на текущем турнире.

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Kostya P. (раскрыть)
15 июня в 18:25, ред.
Нужно-то нужно избавляться от госфинансирования, только вот кто этим захочет заниматься - развитием российского футбола...? Проще ведь пилить бабло под благовидными намерениями. Да и что говорить...рулят российским футболом абсолютно далёкие от этого спорта люди.
milanetto9
milanetto9
15 июня в 10:54
ой давайте не будем вы соперников не сравнивайте Бельгия в ходит в ТОП 3 команд европы а где Голландия сейчас ,Украина не сделала ни одной замены которая бы усилила игру,основа сильная а скаймейка нет. Бельгия бы точно также вынесла бы Украину.Единственное что у украинцев лучше это то что они не бояться играть и стараются не уходить в глухую защиту Голланди вела 2-0 без особыз вариантов для Украины потом просто расслабились и получили 2 шку вполне заслуженно, но потом то они дожали. Австрия-Украина вот будет битва и там Украина и покажет чего она стоит.
112910415
112910415
15 июня в 10:10
именно так это выглядит
Vadik
Vadik
15 июня в 06:11
Тут даже спорить трудно. Украина, конечно сильнее. Украина борется на поле, хочет доказать, что способна на равных играть с сильными командами! А по матчу со сб. Бельгии видно, что наши просто отбывали номер....
ULTRASteam
ULTRASteam ответ Димон Булыкин (раскрыть)
15 июня в 06:09, ред.
Не смеши) финал евро-88 сборной СССР был хохляцким, 9 игроков и тренер и вся метода, они бы и 11 выставили без проблем, но там уже политика была что мол сборная должна быть из разных клубов и игроков)
ULTRASteam
ULTRASteam ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
15 июня в 06:05
Ничего пародоксального нет, динамо киев был самый сильный клуб СССР с 3 еврокубками и 2 золотыми мячами, и потом еще Шева их воспитанник взял ЗМ но уже в Милане. Там всегда была сильная школа, не только в динамо киев, но и в днепре том же, в черноморце, в заре, потом в шахтере.. если откровенно сказать то и успехи спартака 90х во многом были за их счет.. чего только Цымбаларь и Никофоров стоили, а еще был Онопко, Юран и другие..
Деньги тут вообще не причем, например Португалия самая бедная страна зарадной европы, но каждое поколение рождаются звезды свои португальские, а не потомки или выходцы с колоний как у Франции и Бельгии
DNK74_02
DNK74_02
15 июня в 00:47
Орлов прав. И мы все это понимаем. Жду нового тренера сборной.
fiksa777
fiksa777
14 июня в 22:42
Главное, что РФПЛ кормиться за счёт государственного бюджета, и наши мальчики богаче многих сборных, стоящих выше по рейтингу. Будем радоваться за них, и гордиться, что их жизнь удалась, всё остальное, проблемы болельщиков.
Поц
Поц ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 июня в 20:44
Государство не должно платить клубам вообще. Пусть склько зарабатывают, столько и тратят. Да, в России останется 10-12 профессиональных клубов. А остальные пусть играют в футбол в свободное от работы время.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Хиромант (раскрыть)
14 июня в 20:34
Россия тоже достойно сыграла первый матч на Евро 2016 с Англией. Даже вничью. Но потом ничего не показала. Выводы надо делать после группового этапа в целом!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
14 июня в 20:30
Россия была в 1/2 Евро и в 1/4 ЧМ, Украина только в 1/4 ЧМ. Это если исторически сравнивать.

Если в данный момент, то пока непонятно. Думаю, в плей-офф, в очной встрече и выясним!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ alfranza (раскрыть)
14 июня в 19:10
Привет.Alfranza всё по делу. Сб Украина играет выше головы.Если честно я болею за Russia и Ukraina.
Будем надеяться у них всё будет хорошо.👍.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Поц (раскрыть)
14 июня в 19:04
Поскольку футбол профессиональный в РПЛ финансируется из госбюджета, ТО С КАКОЙ СТАТИ НАШЕ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЛЕГАМ.? Делайте клубы частными и отменяйте лимит сколько угодно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
14 июня в 19:01
Мы же не должны рассуждать гипотетически, а учитывать наши реалии, и структуру бизнеса, и налоги, и слияние бизнеса и власти и много иных нюансов. Но в любом случае продолжение госфинансования профессионального футбола в РФ приведет к его полной деградации. Поэтому только частные клубы помогут выбраться из тупика. В бедной Украине нет госфинансирования, а футбол на порядок выше нашего.
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июня в 18:41
Да, и это видно невооруженным глазом! Хотя индивидуально игроки сборной России не намного слабее украинских. Но как команда, безусловно, преимущество на стороне жовто-блакитных..
Dima salev
Dima salev
14 июня в 17:59
К всему уважением своей сборной я помню и говорю что Украинская футбол всегда стояла на голову выше наших. Даже при Советской Союзе Украина была сборной СССР.
Voinnet
Voinnet
14 июня в 17:11
Даже если отбросить эти два матча с Бельгией и Нидерладнами, итак ясно было, тупо по составу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 16:57
Снова гена на грудь принял.
alfranza
alfranza
14 июня в 16:47
Украинцы всегда на Евро и ЧМ выходили играть и забивать. Во все времена они были сильнее по желанию играть! На данный момент не смотря на поражение, украинцы сильнее раз в 150 сб.России. Наши никакие вообще.
BDA8181
BDA8181
14 июня в 16:26
Сб. Украины лет на 10 в переди нас. Это как в Космосе. Россия в преди Америки))
Футболтус
Футболтус
14 июня в 16:22
Тут и говорить не о чем, кто смотрел эти два матча сразу понимает кто сильнее
cska1948
cska1948 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
14 июня в 16:01
Никакого парадокса! Вон, далеко не самая богатая страна Бельгия ПЕРВАЯ в рейтинге ФИФА! Скорее это закономерность, что именно не самые богатые страны в рейтинге выше богатых и именно потому, что в их чемпионатах платят ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем в той же Англии, Германии, Испании. И чтобы игрока пригласили в эти денежные страны, футболисты Бельгии, Бразилии, Португалии, Хорватии и т.д., и выскакивают из трусов.
nikot
nikot
14 июня в 15:57
Украина техничней и лучше обучена,как они выходят из обороны из под прессинга,ни одного выноса!Выход через пас,футболисты не боятся и уверены в себе.
Поц
Поц
14 июня в 15:46
Сборная Украины крепкий середнячок, сборная России унылое 77. Причина в лимите. Зачем ж0пу рвать, если умеешь по мячу пинать и имеешь российский паспорт? Жизнь удалась. Ещё 5 лет лимита и можно будет начинать с нуля. К тому времени ничья с Гибралтаром покажется удачей.
альсато
альсато
14 июня в 15:43
сильнее или слабее-дают только результаты ))))...а все остальное-это болтовня ваша!
pomor45
pomor45
14 июня в 15:20
Кто кого на поле выясняется, а не в студиях и сайтах. Так что надо просто устроить очную встречу.
Константин Белых
Константин Белых
14 июня в 15:16
Адмирал ясен куй..Лучше бы у чабана спросил что он Соболеву играть не дает и ставит тихохода Дзюбу. Сыграл бы хоть раз в 2 напа.
Трезвый повар
Трезвый повар
14 июня в 15:12
Орлов капитан очевидность. То что сборная Украины сейчас сильнее нашей сборной и по составу и по самоотдаче даже моей бабушке понятно
Kostya P.
Kostya P. ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
14 июня в 15:10
РПЛ - в том виде , как она сейчас есть - корень зла вашего футбола . Не должны очень средненькие игроки зарабатывать под миллион евро в год , а то и больше. Если ничего не поменяете не будет успеха ни у игроков , ни у самой РПЛ.
Вам нужно избавляться от госфинансирования , брать в пример бельгийские , например , клубы , которые живут по средствам и живут не так уж плохо, хоть и с меньшим пафосом чем Зенит и остальные.
Action
Action ответ Хиромант (раскрыть)
14 июня в 14:44
Разницы нет, и то и то поражения, о которых через 10 лет по статистике никто не вспомнит
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