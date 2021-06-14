Орлов: «Сейчас сборная Украины сильнее России»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сборных России и Украины, которые провели свои первые матчи на Евро. Сборная России в первой своей игре на турнире уступила Бельгии со счетом 0:3, а команда Украины проиграла Нидерландам 2:3.
Вот финны обыграли датчан – кто думал, что они обыграют? По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейской арене.
Игроки у них сильные.
Российско-украинский тренер Игорь Гамула надеется, что команды смогут встретиться на текущем турнире.
Россия знала, что Бельгийцы сильнее.
Украина знала, что Голландцы сильнее.
Россия сдалась заранее и стала ставить "автобус"! Что из этого вышло? Позор 0:3!
Украина боролась до последнего, даже при 0:2. Сравняла счёт! Да, в итоге проиграла! Но 2:3!
Как говорится, почувствуйте разницу!!!
Отбросим в сторону политику! Украинцы наглядно показали, как сборная должна представлять свою страну на международном турнире!!!
Россия знала, что Бельгийцы сильнее.
Украина знала, что Голландцы сильнее.
Россия сдалась заранее и стала ставить "автобус"! Что из этого вышло? Позор 0:3!
Украина боролась до последнего, даже при 0:2. Сравняла счёт! Да, в итоге проиграла! Но 2:3!
Как говорится, почувствуйте разницу!!!
Отбросим в сторону политику! Украинцы наглядно показали, как сборная должна представлять свою страну на международном турнире!!!