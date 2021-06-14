Орлов: «Сейчас сборная Украины сильнее России»

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14 июня 2021, 12:06

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сборных России и Украины, которые провели свои первые матчи на Евро. Сборная России в первой своей игре на турнире уступила Бельгии со счетом 0:3, а команда Украины проиграла Нидерландам 2:3.

Вот финны обыграли датчан – кто думал, что они обыграют? По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейской арене. Игроки у них сильные.

Российско-украинский тренер Игорь Гамула надеется, что команды смогут встретиться на текущем турнире.