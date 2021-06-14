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Генеральный директор «Спартака»: «Цель на сезон — попадание в зону ЛЧ»

14 июня 2021, 15:59

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о главных задачах московского клуба на новый сезон.

Говорят, что у нас стоит задача выиграть чемпионат в этом сезоне. Я хотел бы немножко поправить. Задача — создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы как можно чаще и всегда бороться за самые высокие места. Что касается столетия, мы не акцентируемся исключительно на сезоне-2021/22. Говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим.

Конкретная цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. То, что я говорил по поводу конкурентоспособной команды, — это основная цель. Чтобы была стабильная конкурентоспособная команда, которая готова составить конкуренцию и в РПЛ, и на европейском уровне. Чемпионство и титулы — это уже следствие.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о том, какой он видит цель клуба.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 18:19
а мне кажется ,что главная задача на сезон - это долгожданный вылет в ФНЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 17:40
Могут попасть!
ДСА
ДСА
14 июня в 16:58
Может летом сразу пробиться в Лигу Чемпионов и почивать на лаврах?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 16:34
Хорошие цели, выполнимые...
Футболтус
Футболтус ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 июня в 16:25
Согласен полностью
МапС
МапС
14 июня в 16:25
Федун обесчал чемпионство, не надо занижать задачу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июня в 16:23
Вроде всё правильно....
Кому чемпионство брать у нас команда уже есть...
А сильная команда в Лиге нужна...
Удачи при попадании в ЛЧ...
STVA 1
STVA 1
14 июня в 16:12
Ну попробуйте сделать это
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 16:09
Задачи всегда должны быть максимальными, в зависимости от уровня команды.
У одних задача попасть в десятку, у других - в еврокубки. У Спартака был хороший чемпионский послужной список, так что их амбиции вполне оправданны. Тем более в год славного юбилея команды. Одно из главных изменений уже произошло - назначен новый главный тренер.
Посмотрим, что у них получится в стартующем сезоне...
Ironigor
Ironigor
14 июня в 16:02
А шоо там делать???)
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