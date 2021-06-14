Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о главных задачах московского клуба на новый сезон.
Говорят, что у нас стоит задача выиграть чемпионат в этом сезоне. Я хотел бы немножко поправить. Задача — создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы как можно чаще и всегда бороться за самые высокие места. Что касается столетия, мы не акцентируемся исключительно на сезоне-2021/22. Говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим.
Конкретная цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. То, что я говорил по поводу конкурентоспособной команды, — это основная цель. Чтобы была стабильная конкурентоспособная команда, которая готова составить конкуренцию и в РПЛ, и на европейском уровне. Чемпионство и титулы — это уже следствие.
Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о том, какой он видит цель клуба.
У одних задача попасть в десятку, у других - в еврокубки. У Спартака был хороший чемпионский послужной список, так что их амбиции вполне оправданны. Тем более в год славного юбилея команды. Одно из главных изменений уже произошло - назначен новый главный тренер.
Посмотрим, что у них получится в стартующем сезоне...
У одних задача попасть в десятку, у других - в еврокубки. У Спартака был хороший чемпионский послужной список, так что их амбиции вполне оправданны. Тем более в год славного юбилея команды. Одно из главных изменений уже произошло - назначен новый главный тренер.
Посмотрим, что у них получится в стартующем сезоне...