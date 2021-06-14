Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о главных задачах московского клуба на новый сезон.

Говорят, что у нас стоит задача выиграть чемпионат в этом сезоне. Я хотел бы немножко поправить. Задача — создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы как можно чаще и всегда бороться за самые высокие места. Что касается столетия, мы не акцентируемся исключительно на сезоне-2021/22. Говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим.