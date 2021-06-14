Бузова — игрокам сборной России: «Рвите! Идите вперёд, идите в атаку»

Певица и актриса Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России перед вторым матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас, я так люблю Россию, спорт, футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет.

Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперёд, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь.