Бузова — игрокам сборной России: «Рвите! Идите вперёд, идите в атаку»

Певица и актриса Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России перед вторым матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.
Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас, я так люблю Россию, спорт, футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет.
Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперёд, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь.
Визит Бузовой в студию «Матч ТВ» завершился скандалом. Ведущий Дмитрий Губерниев довел Бузову своими провокационными вопросами до слез.
Ранее защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что у национальной команды ещё есть шансы проявить себя на Евро.
И да, те кто недовольны её появлению на известном спортивном канале - а что тут необычного для этого канала? Там до сих пора работают такие как Губерниев и Черданцев, они опозорили и дискредитировали себя по полной, и это, на секундочку, якобы профессионалы журналистики. Бузова профессионалом журналистики не является, просто пригласили яркую одиозную (для многих) фигуру для поднятия рейтинга. Так что это всё не внове. Меня не интересует ни Ольга Бузова ни такие передачи, лучшим способом борьбы с таким контентом является его игнорирование. Если уж и критиковать, то более печальные и плохие моменты этого канале, здесь тоже можно, но смысла в этом меньше, это лишь проблема типа метастазы, источник не тут.
И да, те кто недовольны её появлению на известном спортивном канале - а что тут необычного для этого канала? Там до сих пора работают такие как Губерниев и Черданцев, они опозорили и дискредитировали себя по полной, и это, на секундочку, якобы профессионалы журналистики. Бузова профессионалом журналистики не является, просто пригласили яркую одиозную (для многих) фигуру для поднятия рейтинга. Так что это всё не внове. Меня не интересует ни Ольга Бузова ни такие передачи, лучшим способом борьбы с таким контентом является его игнорирование. Если уж и критиковать, то более печальные и плохие моменты этого канале, здесь тоже можно, но смысла в этом меньше, это лишь проблема типа метастазы, источник не тут.