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Бузова — игрокам сборной России: «Рвите! Идите вперёд, идите в атаку»

14 июня 2021, 18:39

Певица и актриса Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России перед вторым матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас, я так люблю Россию, спорт, футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет.

Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперёд, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь.

Визит Бузовой в студию «Матч ТВ» завершился скандалом. Ведущий Дмитрий Губерниев довел Бузову своими провокационными вопросами до слез.

Ранее защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что у национальной команды ещё есть шансы проявить себя на Евро.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Евгений Быстров (раскрыть)
15 июня в 09:29
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 июня в 02:31
ПЕВИЦА!!!АКТРИСА?!Мдаа...куда же мы катимся.
Баобаб
Баобаб
14 июня в 23:14
А кто это?
Сп62
Сп62
14 июня в 21:53
В первые же минуты израсходовала весь свой запас слов, закончившийся любовью и к ребятам, и к спорту, и к футболу, и к России. А уже на вопрос Губерниева слов не осталось, одни слёзы. Следующий раз вопросы надо задавать про любовь. Здесь она дока.
Rheinfall
Rheinfall ответ Дима Логинов (раскрыть)
14 июня в 21:37
Солидарен. 100% попадание. +++++
Aleks Captain
Aleks Captain
14 июня в 21:14
Певица и актриса.......занавес!
sir_Alex
sir_Alex ответ juvenale (раскрыть)
14 июня в 21:08
Ей это давно не грозит 😜
juvenale
juvenale
14 июня в 20:59
Оля главное чтобы не порвали что-то другое)
Поц
Поц
14 июня в 20:50
А может её тренером назначить? Она же на все руки мастер - и танцует, и поёт, и в спектаклях играет. Хуже не будет.
p7cjxmp5tuq9
p7cjxmp5tuq9
14 июня в 20:37
    Ironigor
    Ironigor
    14 июня в 20:36
    Талант не спрячешь !!!)))
    протон1
    протон1
    14 июня в 20:34
    жизнь действительно одна. но не для таких как бузава. жизнь одна и она на том свете. бузова живет одним днем. раздор . шальная жизнь. кино театры ржач. слава. итп.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    14 июня в 19:56
    Господи. Подавляющее большинство любителей футбола Бузову на дух не переносит, какой, извините меня, умник решил пригласить её в студию? 12-16 летние инстаграм посетители футболом не интересуются, а только для них эта дамочка, изуродовавшая уже себя пластическими операциями, кумир.
    Хотя. В моём понимании, Дзюба тоже и близко не капитан и игрок Сборной, как 90% остального состава, может и правильно тогда всё. Кесарю - кесарево.
    Футболтус
    Футболтус
    14 июня в 19:53
    Бл,,,,,,, . Вы нашли кого позвать в эфир. Если вы еще и финам сольете. Это будет полный финиш.
    Legend 6
    Legend 6
    14 июня в 19:20
    Бузовой пора в Думу баллотироваться. У нее все для это "есть"
    Ironigor
    Ironigor ответ David Young (раскрыть)
    14 июня в 19:12, ред.
    Да это была бы пушка ДоМ ДзюБуЗ !!!))) Тем более там же скрытые камеры кругом, не одно движение Пула было бы не скрыть !!!))) За рейтинг можно вообще не волноваться, это будет открытие сезона на канале Матч ТВ !!! Канделаки в шоке и конечно будет частым гостем программы !!! За идею тебе уже задолжали будущие хозяева Дома 2 .☝😜
    makkie
    makkie ответ Брулин (раскрыть)
    14 июня в 19:11
    Матч ТВ давно ничем не гнушается ради хайпа и рейтингов.
    Брулин
    Брулин
    14 июня в 19:11
    Ольга Бузова: «Проиграли Бельгии 0:3, и в комментариях: «Давайте 79ем!» Россия, мои люди, любите страну и наш футбол»
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 июня в 19:11
    Бузова на классе заменила Володьку Быстрова.
    David Young
    David Young ответ Ironigor (раскрыть)
    14 июня в 19:07
    Пора Дзюбиньо, известного ещё как Дзюбпул, отправить ведущим на новый Дом-2, хотя бы после завершения карьеры. Ещё можно туда Ромашку известного за гнилую сущность Широкова и Сашу Кокорина пристроить. Но этих сложнее пристроить, а вот Дзюба будет дзюбинировать на шоу и может даже стать единоличным ведущим, но в пару к Бузовой даже лучше. А спорь пусть лучше оставят в покое, будет меньше грязи, склок, эпатажа, аморальщины.
    Gahi
    Gahi
    14 июня в 19:06
    Вот только для полного счастья и удачи в футболе для сборной России не хватало Ольги Бузовой. Чтобы она БИЗИЛА и вообще вела себя экстравагантно, чтобы воодушевить на бой сборную команду России со своим соперником. Ох, то ли ещё будет с такими глашатаями.
    112910415
    112910415
    14 июня в 19:04
    плохо дело
    David Young
    David Young ответ Брулин (раскрыть)
    14 июня в 19:03
    Не могу сказать что удивлён таким развитием событий. Что там Губер сказал?
    Ironigor
    Ironigor
    14 июня в 19:03
    Не далёк тот час когда и про футбол ⚽ будут вспоминать как про Дом-2 , в прошедшем времени !!!
    Раз уже даже Матч ТВ приглашает Бузову для поддержки сборной России !!! Это просто стёб какой-то !!! Друзья из Матч ТВ опомнитесь пока к вам в гости сама Собчак не пришла работать логопедом !!!)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 июня в 19:03
    После матча с финами всё о нашей сборной станет ясно.
    David Young
    David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    14 июня в 19:02
    Простите, но по отношению к герою Франции причисленной к лику святых это оскорбительно. Впрочем вы шутили, так что ничего плохого. Просто для меня такие шутки являются чем-то вроде очень лёгкой шоковой терапии.
    Брулин
    Брулин
    14 июня в 19:01, ред.
    Бузова – Губерниеву: «Вы для меня дно, а не мужчина». Комментатор довел девушку до слез в эфире «Матч ТВ»
    David Young
    David Young
    14 июня в 18:58, ред.
    Не такой уж плохой совет. Точнее по сути даже хороший. Жаль что таким как Кокорин, Мамаев, Широков, и ещё некоторым, даже до такого уровня довольно далеко. Что, мягко говоря, не является комплиментирующим моментом.

    И да, те кто недовольны её появлению на известном спортивном канале - а что тут необычного для этого канала? Там до сих пора работают такие как Губерниев и Черданцев, они опозорили и дискредитировали себя по полной, и это, на секундочку, якобы профессионалы журналистики. Бузова профессионалом журналистики не является, просто пригласили яркую одиозную (для многих) фигуру для поднятия рейтинга. Так что это всё не внове. Меня не интересует ни Ольга Бузова ни такие передачи, лучшим способом борьбы с таким контентом является его игнорирование. Если уж и критиковать, то более печальные и плохие моменты этого канале, здесь тоже можно, но смысла в этом меньше, это лишь проблема типа метастазы, источник не тут.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    14 июня в 18:57
    Типа Жана Д Арк? Ахахахаха.
    Рязань 062
    Рязань 062
    14 июня в 18:56
    матч ТВ сам себя искупал в 62е...
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