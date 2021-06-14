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Фернандес: «Не нужно хоронить сборную России»

14 июня 2021, 15:24

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о настроении команды после поражения от Бельгии.

У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всё хорошо. Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить.

Меня назвали лучшим игроком нашей команды против Бельгии? Мне надо дальше работать, чтобы быть лучше. А с оценкой того, что я был лучшим, я не очень согласен. В футболе нет команд, с кем просто играть. Удивлён, что Финляндия выиграла у Дании. У нас все матчи будут сложные, всех надо уважать. Больше всего общаюсь с Черышевым, но все в команде мои друзья. В свободное время смотрю сериалы и фильмы в номере.

Ранее сообщалось, что рефери из Нидерландов Данни Маккели станет главным арбитром матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

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Все комментарии
karnager
karnager
15 июня в 09:50, ред.
Завтра день X, посмотрим поглядим
d1metras
d1metras
15 июня в 07:02
Такой игрой вы сами себя хороните.. Причём заживо..
ТТ
ТТ
14 июня в 22:19
Не хороним пока ,но уже оплакиваем !
Знатог
Знатог
14 июня в 21:54
Вспомнилось из "белого солнца": тебя сразу убить или немного помучить?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
14 июня в 20:21
Канаду по хоккею в группе кто только не хаял, все их называли самой ничтожной сборной в истории, а в итоге все заткнули свои рты! Жду того же от России в футболе!
161регион
161регион
14 июня в 18:58
...
112910415
112910415
14 июня в 18:36
так вы сами...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июня в 18:35
В смысле хоронить? Сначала откопать надо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 июня в 17:20
Марио верим.
rubinovyi2
rubinovyi2
14 июня в 16:53
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
14 июня в 16:44
.
drug01
drug01
14 июня в 16:39
Меньше слов больше дела
Ironigor
Ironigor
14 июня в 16:38
Отныне в сборной появилась новая вакансия, - " Добрый хирург!!!"
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
14 июня в 16:37
Так вы сами то её и хороните!
Caniggia
Caniggia
14 июня в 16:29
Не спеши ты нас хоронить или Я скажу одно лишь слово-верь! - всё это мы уже давно спели, как и с этой до боли предсказуемой сборной!
альсато
альсато
14 июня в 16:12
Согласен с Марио!..рано нас еще хоронить!
Брулин
Брулин
14 июня в 16:06
Может, слова Марио не так перевели? Так как с Бельгией готовиться и играть не надо!
nikot
nikot
14 июня в 15:58
Лучший был Джикия!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 15:58
Поверим суперМарио!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 15:53
....Фернандес: «Не нужно хоронить сборную России».....
.........................................................................................................................
....Она сама с этим справится.
КЭТиК
КЭТиК
14 июня в 15:52
Финов обыграем и воспрянем.
drug01
drug01
14 июня в 15:36
Надо пока верить...
Cat01
Cat01
14 июня в 15:35
Будем ждать лучшего
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 15:34
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июня в 15:29
С вашей помощью и хоронят
Project Pandora
Project Pandora
14 июня в 15:28
Согласен, не нужно. Сами справятся.
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