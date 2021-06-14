Витория: «Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию „Зенита“»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о главных целях московского клуба в новом сезоне.
У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду.
Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год — юбилейный. Повторюсь, мы пришли сюда для того, чтобы выиграть титул.
Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по той и другой схеме. Но в современном футболе не так важна схема, главное — соблюдение принципов.
Ранее Руй Витория показал, как готовится к работе в «Спартаке».
Возможно, под это дело Федун купит одного-двух топовых игроков по желанию Витории.
А если у тренера получится наладить отношение внутри коллектива ,добиться авторитета у команды и руководства (особенно у Заремы), то почему бы и нет?
Мяч круглый, газон зелёный, состав 11 на 11 . Всё может быть...
Возможно, под это дело Федун купит одного-двух топовых игроков по желанию Витории.
А если у тренера получится наладить отношение внутри коллектива ,добиться авторитета у команды и руководства (особенно у Заремы), то почему бы и нет?
Мяч круглый, газон зелёный, состав 11 на 11 . Всё может быть...