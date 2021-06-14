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Витория: «Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию „Зенита“»

14 июня 2021, 15:39

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о главных целях московского клуба в новом сезоне.

У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду.

Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год — юбилейный. Повторюсь, мы пришли сюда для того, чтобы выиграть титул.

Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по той и другой схеме. Но в современном футболе не так важна схема, главное — соблюдение принципов.

Ранее Руй Витория показал, как готовится к работе в «Спартаке».

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
15 июня в 11:18
С приходом Заремы Спартак перестал хотеть быть победителем, теперь хотят стать победительницей)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
14 июня в 22:15
Уже привили спартаковской вакциной)))) Теперь в музей его.))))
1-я конная
1-я конная ответ Брулин (раскрыть)
14 июня в 20:01
Кубок Тины Канделаки - КТК
sv_1969
sv_1969 ответ BDA8181 (раскрыть)
14 июня в 19:39
Я это давно говорю
112910415
112910415
14 июня в 19:24
это сильная заявка
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июня в 18:36
Ну посмотрим как у вас это получится) Повторит подвиг Карреры будет сложно.
Брулин
Брулин
14 июня в 18:35
Не знаю че все смеются, по мне так на 100 летие Спартак спокойно может брать титул. Кубок матч премьер, как вариант.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июня в 18:34
Хорошо конечно, но московских бабушек на всех не хватит
Liverpoolets
Liverpoolets
14 июня в 18:01
В год столетия спартака такую наглость себе можно позволить.
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
14 июня в 17:54
Да, извини - с Сочи была цирковое представление. Клоун Лёня и его нескучная труппа
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 июня в 17:39
"Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом"...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июня в 17:36
Уважаемый Витория....(обалдеть словосочетание)

Прервать Гегемонию Зенита вы могли только одним способом....
Прийдя на работу в Зенит....

А так...удачных скриншотов...и предюбилейных интервью....
Футболтус
Футболтус
14 июня в 17:35
Конечно если и есть сейчас кто то навязать борьбу Зениту, то Спартак безусловно один из этих клубов, может еще и Локомотив. Но борьба Спартака и Зенита- это украшение нашего чемпионата. Посмотрим, может Витория знает как суметь остановить Питер
BDA8181
BDA8181 ответ sv_1969 (раскрыть)
14 июня в 17:23
ну по движению всего футбола видимо к нам)) Скоро и Люксембург , с Лихтенштейном будут об нас ноги вытирать такими темпами с которыми идём))
BDA8181
BDA8181 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июня в 17:21
Тогда с дуру выиграли, и не о каких юбилеях не было раговоров. Это теперь модно говрить про что то там фееричное ))
sv_1969
sv_1969 ответ BDA8181 (раскрыть)
14 июня в 17:20
Ну эта тема не только к нам относится
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ BDA8181 (раскрыть)
14 июня в 17:01, ред.
По моему 40 лет завоевания кубка СССР -1944 и снятие Блокады Ленинграда
BDA8181
BDA8181 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июня в 16:41
А вы то хоть скажите какой юбилей то был в 1984 году когда Зенит выиграл чемпионство?! Я вот до сих пор понять не могу что за юбилей)))Но вы лайкнули один комент)))Вот и спрашиваю, что за юбилей))))))))))
Gunslinger
Gunslinger ответ Брулин (раскрыть)
14 июня в 16:37
Смешно...

Только по твоей логике "Зенит" в разы величее "Спартака", потому как на каждую новость о нём "слетается" на порядок больше как шушеры, так и шелухи!!! :)))
beefs
beefs
14 июня в 16:33
очень смелое заявление, посмотрим...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
14 июня в 16:32
"Представление" мы видели с Тамбовом, 4 пенки за игру!)))
BDA8181
BDA8181 ответ sv_1969 (раскрыть)
14 июня в 16:19
А я и не оспариваю по поводу ближайших ШАМПИНЬОНОВ))) Я всегда смеялся над теми кто счистает что всё время ,даже в наши забытые годы как СССР были честные чемпионы)) я вообще против того чтобы развивали футбол в РОССИЙ. Потому как не будет честного футбола. Минталитет не тот.
sv_1969
sv_1969 ответ BDA8181 (раскрыть)
14 июня в 16:15
Ваши слова можно к одному нашему клубу сейчас это отнести)))
1-я конная
1-я конная ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июня в 16:13
Да что там может случиться? Опять влетят Сочи и начнётся представление
BDA8181
BDA8181 ответ Брулин (раскрыть)
14 июня в 16:12
Ты же умный, теперь скажи чем он велик, с распада СССР?! Когда он всех "побеждал " , в стране денег не было! Он грабил клубы соперников за капейки! А когда появлялись такие клубы как Ротор или Алания то их просто судьи смешивали с ...сам знаешь с чем! Так вот теперь скажи в ЧЁМ ВЕЛИЧИЕ?!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июня в 16:09
Еще одна перчатка брошена в сторону "Зенита". Дело Газизова живет и побеждает.
BDA8181
BDA8181 ответ МапС (раскрыть)
14 июня в 16:09
    Брулин
    Брулин
    14 июня в 16:09
    Как только назначили нового тренера вся шушера слетелась по зубоскалить. Это означает только одно - Спартак самый великий клуб а вся эта шелуха боится Спартак и завидует))
    BDA8181
    BDA8181
    14 июня в 16:04, ред.
      1bear
      1bear
      14 июня в 16:02
      "не верю!!!",-сказал бы Станиславский !!!
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