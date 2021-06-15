Моуриньо: «Рубен Диаш, возможно, лучший центральный защитник мира»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высоко отозвался об уровне игры защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубена Диаша.
Думаю, Диаш, возможно, лучший центральный защитник мира сейчас.
Могу сказать, что в английской Премьер-Лиге Рубен обрел иное понимание игры и опыт конкурентоспособности.
Недавно Диаш был признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2020/21.
Глядишь, на пару с Роном может затащили бы португалов на Евро, Рубен мог на ЗМ претендовать. Во всех турнирах показал себя. А так...
Глядишь, на пару с Роном может затащили бы португалов на Евро, Рубен мог на ЗМ претендовать. Во всех турнирах показал себя. А так...