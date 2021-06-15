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Моуриньо: «Рубен Диаш, возможно, лучший центральный защитник мира»

15 июня 2021, 17:53

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высоко отозвался об уровне игры защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубена Диаша.

Думаю, Диаш, возможно, лучший центральный защитник мира сейчас.

Могу сказать, что в английской Премьер-Лиге Рубен обрел иное понимание игры и опыт конкурентоспособности.

Недавно Диаш был признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2020/21.

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Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 19:57
Один из лучших - определенно. Хотя кто то может и думает иначе.
Rheinfall
Rheinfall ответ ДАША Д (раскрыть)
15 июня в 19:53
на пару с Васиным ;-)
ДАША Д
ДАША Д
15 июня в 19:17
Может оно и так, но его Семёнов подпирает.
Rheinfall
Rheinfall
15 июня в 18:49
Скорее один из ...
beefs
beefs
15 июня в 18:39
один из лучших точно....
allemz
allemz
15 июня в 18:02
Благодаря игре Рубена лысому физруку выпала возможность поиграть в финале спустя многолетних избиений "лысого младенца", но даже в такой момент всё также его гениальность как "мать стабильности" проявилась во всей красе.
Глядишь, на пару с Роном может затащили бы португалов на Евро, Рубен мог на ЗМ претендовать. Во всех турнирах показал себя. А так...
STVA 1
STVA 1
15 июня в 17:55
На данный момент !Возможно
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