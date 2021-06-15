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Педри — о Морате: «Все мы ошибаемся, он много работает на команду»

15 июня 2021, 05:29
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

18-летний хавбек «Барселоны» Педри прокомментировал свой дебют в сборной Испании в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Швеции (0:0) и поддержал партнёра по команде Альваро Морату, которого освистали болельщики за нереализованные моменты.

Рад, что дебютировал, это было моей мечтой, но мне грустно из-за ничьей. Мы провели отличный матч и имели моменты. Если мы продолжить играть вот так, контролируя мяч, то голы придут.

Мората? Все мы можем ошибиться и делаем это. Он очень много работает на команду, вы можете видеть это на поле.

Хочу сказать болельщикам, чтобы они продолжали верить в нас, у нас отличная команда.

После игры Морату также поддержал испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт, отметивший, что в следующем матче Альваро «забьёт 3 мяча и заткнёт всем рты».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 07:41
Это была самая унылая игра из прошедших игр.
ОПС
ОПС
15 июня в 07:29
Посмотрим, что будет дальше.
STVA 1
STVA 1
15 июня в 06:10
На счёт 3 мячей это он погорячился
ДАША Д
ДАША Д
15 июня в 05:34
Уже появились проблемы с выходом из группы
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