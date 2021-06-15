Педри — о Морате: «Все мы ошибаемся, он много работает на команду»

18-летний хавбек «Барселоны» Педри прокомментировал свой дебют в сборной Испании в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Швеции (0:0) и поддержал партнёра по команде , которого освистали болельщики за нереализованные моменты.

Рад, что дебютировал, это было моей мечтой, но мне грустно из-за ничьей. Мы провели отличный матч и имели моменты. Если мы продолжить играть вот так, контролируя мяч, то голы придут.

Мората? Все мы можем ошибиться и делаем это. Он очень много работает на команду, вы можете видеть это на поле.

Хочу сказать болельщикам, чтобы они продолжали верить в нас, у нас отличная команда.