Соуза: «Польша работала над опекой Шкриньяра и упустила его на угловом»

Главный тренер сборной Польши прокомментировал поражение от Словакии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Идея заключалась в том, чтобы быть главными героями матча, владеть мячом и создавать моменты. И мы это делали. Да, мы могли бы выступить лучше. Мы должны статься лучше и быть более смелыми, особенно в защите.

На этой неделе мы работали над тем, чтобы кто-то опекал Шкриньяра, и упустили его на угловом [после удаления Крыховяка]. Я должен оценить этот эпизод и понять, почему он остался один.

Расстроены не только польские болельщики. Я расстроен, вся команда расстроена — ведь мы не должны проигрывать подобным образом.