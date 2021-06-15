Соуза: «Польша работала над опекой Шкриньяра и упустила его на угловом»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал поражение от Словакии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Идея заключалась в том, чтобы быть главными героями матча, владеть мячом и создавать моменты. И мы это делали. Да, мы могли бы выступить лучше. Мы должны статься лучше и быть более смелыми, особенно в защите.
На этой неделе мы работали над тем, чтобы кто-то опекал Шкриньяра, и упустили его на угловом [после удаления Крыховяка]. Я должен оценить этот эпизод и понять, почему он остался один.
Расстроены не только польские болельщики. Я расстроен, вся команда расстроена — ведь мы не должны проигрывать подобным образом.
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски после игры отметил, что ему не хватало передач от товарищей по команде.
Теперь будут злые и Польше во втором туре не поздоровится...
Теперь будут злые и Польше во втором туре не поздоровится...