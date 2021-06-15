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Соуза: «Польша работала над опекой Шкриньяра и упустила его на угловом»

15 июня 2021, 06:43
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал поражение от Словакии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Идея заключалась в том, чтобы быть главными героями матча, владеть мячом и создавать моменты. И мы это делали. Да, мы могли бы выступить лучше. Мы должны статься лучше и быть более смелыми, особенно в защите.

На этой неделе мы работали над тем, чтобы кто-то опекал Шкриньяра, и упустили его на угловом [после удаления Крыховяка]. Я должен оценить этот эпизод и понять, почему он остался один.

Расстроены не только польские болельщики. Я расстроен, вся команда расстроена — ведь мы не должны проигрывать подобным образом.

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски после игры отметил, что ему не хватало передач от товарищей по команде.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
15 июня в 09:29
Ну что ж, не углядели.
beefs
beefs
15 июня в 08:43
стерегли и не удержали, бывает...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
15 июня в 08:12
В этот раз, словаки были сильнее
Василий 50
Василий 50
15 июня в 07:32
Польше просто не повезло
ДСА
ДСА
15 июня в 07:28
Трудно теперь будет выйти из группы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 07:25
Да ещё испанцы очки потеряли.
Теперь будут злые и Польше во втором туре не поздоровится...
sv_1969
sv_1969
15 июня в 07:13
Он лучший и в защите все снял
STVA 1
STVA 1
15 июня в 07:12
Как напа охраняли))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 06:58
Польше больше проигрывать нельзя
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