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Экдаль: «Матч с Испанией был очень выматывающим»

15 июня 2021, 05:50
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль дал комментарий после матча с Испанией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Мы знали, что будет тяжело, что нам придётся много бегать. Соперник был хорош в удерживании мяча. Но бегать без мяча сложно. Нам не удавалось держать его под контролем, а когда он был у нас, мы не смогли создать ничего конструктивного.

Это был очень, очень выматывающий матч. Мы также расстроены тем, что не смогли сыграть так, как хотели. Но важно то, что мы увозим отсюда одно очко.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча отметил, что его команда должна была играть вторым номером, чтобы рассчитывать на очки в этой встрече.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 08:59
Одно очко это успех!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 июня в 07:47
Шведы героически отбились.
ДАША Д
ДАША Д
15 июня в 07:29
Дальше соперники попроще.
sv_1969
sv_1969
15 июня в 06:12, ред.
Молодцы! Выстояли и могли сами забить
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июня в 06:09
По другому и не должно быть
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