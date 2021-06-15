Экдаль: «Матч с Испанией был очень выматывающим»

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль дал комментарий после матча с Испанией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.
Мы знали, что будет тяжело, что нам придётся много бегать. Соперник был хорош в удерживании мяча. Но бегать без мяча сложно. Нам не удавалось держать его под контролем, а когда он был у нас, мы не смогли создать ничего конструктивного.
Это был очень, очень выматывающий матч. Мы также расстроены тем, что не смогли сыграть так, как хотели. Но важно то, что мы увозим отсюда одно очко.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча отметил, что его команда должна была играть вторым номером, чтобы рассчитывать на очки в этой встрече.