Экдаль: «Матч с Испанией был очень выматывающим»

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции дал комментарий после матча с Испанией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Мы знали, что будет тяжело, что нам придётся много бегать. Соперник был хорош в удерживании мяча. Но бегать без мяча сложно. Нам не удавалось держать его под контролем, а когда он был у нас, мы не смогли создать ничего конструктивного.

Это был очень, очень выматывающий матч. Мы также расстроены тем, что не смогли сыграть так, как хотели. Но важно то, что мы увозим отсюда одно очко.