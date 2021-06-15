Скалони: «У Чили ничего не было кроме пенальти. Мы заслуживали победы»

Главный тренер сборной Аргентины дал комментарий после матча с Чили (1:1) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.

Было два конкретных момента, в которых команды сыграла не очень хорошо. Соперник заработал пенальти, больше у них ничего не было. С этого момента нам стало сложнее.

То, что мы играли лучше на таком поле, говорит о многом. Это было поле, на котором спустя 10 минут уже было невозможно играть в футбол.

Нереализованные моменты? Я был бы обеспокоен, если бы команда не создавала их. Важно то, что мы это делаем. Голы появятся, мы спокойны.

У нас очень богатый выбор на скамейке. Все футболисты, находящиеся здесь, могут помочь команде. Для этого они здесь и собрались.

Мы заслуживали победы, но в итоге сыграли вничью. Как бы там ни было, это только начало очень непростого турнира.