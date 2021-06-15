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Скалони: «У Чили ничего не было кроме пенальти. Мы заслуживали победы»

15 июня 2021, 07:24
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после матча с Чили (1:1) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.

Было два конкретных момента, в которых команды сыграла не очень хорошо. Соперник заработал пенальти, больше у них ничего не было. С этого момента нам стало сложнее.

То, что мы играли лучше на таком поле, говорит о многом. Это было поле, на котором спустя 10 минут уже было невозможно играть в футбол.

Нереализованные моменты? Я был бы обеспокоен, если бы команда не создавала их. Важно то, что мы это делаем. Голы появятся, мы спокойны.

У нас очень богатый выбор на скамейке. Все футболисты, находящиеся здесь, могут помочь команде. Для этого они здесь и собрались.

Мы заслуживали победы, но в итоге сыграли вничью. Как бы там ни было, это только начало очень непростого турнира.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после игры рассказал о том, чего не хватило «альбиселесте» для победы в этом матче.

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Все комментарии
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
15 июня в 12:15
Ну у вас кроме гола гнома тоже ничего. Так что получите, распишитесь.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июня в 09:30
Что заслужили, то и получили
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июня в 08:58
Привычное оправдание от Аргентины,заслуживали, но не выиграли
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 08:34
За то у тебя был гном, который мешал всем остальным играть.
112910415
112910415
15 июня в 08:11
скверно, когда приходится вот так оправдываться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 07:58
Вторая ничья с Чили!
VeniaminS
VeniaminS
15 июня в 07:56
нечего оправдываться,не выиграли
shlomo
shlomo
15 июня в 07:49
Нужно играть и забивать, а не искать какие то оправдания...
SHMEL
SHMEL
15 июня в 07:46
Опять нытьё. Заслуживали-значит должны были побеждать.Счёт на табло.
Comentarios
Comentarios
15 июня в 07:35
Кто мешал .. надо было забивать
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 07:35
Кому то и одного момента достаточно.
beefs
beefs
15 июня в 07:33
заслужили, что заслужили, чего сейчас зря языком молоть...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 июня в 07:29
Аргентина с Месси не может побеждать сильные и средние команды
Mangur
Mangur
15 июня в 07:27
Саллаги, не могли чили обыграть.
КЭТиК
КЭТиК
15 июня в 07:27
Раз не победили, значит не заслужили.
ОПС
ОПС
15 июня в 07:26
Но результат на табло.
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