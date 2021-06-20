Салихова: «В феврале я уговорила Тедеско не уходить в „Марсель“»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что бывший наставник команды Доменико Тедеско мог уйти из клуба прошлой зимой.
Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения.
С 12-го места довел до 2-го, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт еще говном обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей.
Вы реально думали, что я молча вам позволю это всё?
Недавно Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака».
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Да видели мы твои фотки. Знаем. Или ещё видосик уговоров есть?
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Да видели мы твои фотки. Знаем. Или ещё видосик уговоров есть?
Ах манит манит манит, Мания Величия !!!
Ах манит манит манит, Мания Величия !!!
И наверное самый главный вопрос: "Как Зареме удаётся унижать Федуна за его же деньги?"
Ещё бы сказала: "Этот козёл даже контракта румыну не предложил".
И наверное самый главный вопрос: "Как Зареме удаётся унижать Федуна за его же деньги?"
Ещё бы сказала: "Этот козёл даже контракта румыну не предложил".