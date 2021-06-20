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Салихова: «В феврале я уговорила Тедеско не уходить в „Марсель“»

вчера, 08:09

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что бывший наставник команды Доменико Тедеско мог уйти из клуба прошлой зимой.

Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения.

С 12-го места довел до 2-го, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт еще говном обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей.

Вы реально думали, что я молча вам позволю это всё?

Недавно Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:05
Зарема жжёт
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
вчера в 16:13
Только я знаю, чего мне стоило
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Да видели мы твои фотки. Знаем. Или ещё видосик уговоров есть?
112910415
112910415
вчера в 11:51
Зарема искренне старается!
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:39, ред.
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Ironigor
Ironigor
вчера в 11:27
Больше всего интересует, а сколько стоили 💰🏦 обещания,- работать с полной отдачей???))) Всё бросил, и контракт с Марселем ради обещания Зареме !!!))) Самой интересно не смешно за свои слова ??!
Ах манит манит манит, Мания Величия !!!
sten312
sten312
вчера в 10:48
До сих пор ее уговорилка болит и чешется.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 09:58
Ага, Пуп земли в *опе мира)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 09:41
Салихова:"Я пуп земли!"))))))
dzvinka
dzvinka
вчера в 09:37, ред.
эта тетка умеет работать языком, уж с этим не поспориш... он у нее принимается за дело даже без ее согласия, как видно - на автоматизме)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:30
А сколько это стоило Федуну?
И наверное самый главный вопрос: "Как Зареме удаётся унижать Федуна за его же деньги?"
Ещё бы сказала: "Этот козёл даже контракта румыну не предложил".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:15
Зарема чегойто разошлась!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:07
Федуну крупно повезло - не каждого угораздит жениться на гениальном футбольном менеджере.
альсато
альсато
вчера в 08:56
Вот это женщина!)))..доменикУ на скаку остановит, в горящую избу войдет))))))
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
вчера в 08:50
Отличная новость! Восторгу читателей soccer.ru нет предела.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 08:26
Лежим мы с ним в постели,имея одну цель :Ах,как бы не поехать в эту самую Марсель!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:21
Да понятно чем, да по нескольку раз в день
shlomo
shlomo
вчера в 08:16
Ну как всегда....Зарема "герой"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:12
Чем интересно уговаривала?
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