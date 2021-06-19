Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника сборной России и «Монако» .

Головин не так ярок сейчас. Мне кажется, это из-за его партнеров. Он привык играть немного с другими людьми, которые быстрее двигаются на поле. «Монако» — команда другого уровня, а в нашей сборной никто не открывается, все ждут передачу в ногу. Головину из-за этого тяжело, он привык играть в другом темпе. Я смотрел за ним и в «Монако», и здесь. Ошибок он не делает. Проблема в том, что ему не с кем играть, никто не открывается остро, не успевают за ним. Ему из-за этого тяжело, он не может себя проявить. Наши от него отстают. Все стоят и смотрят, как он круто умеет играть.