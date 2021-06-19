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Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»

вчера, 14:37

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

Головин не так ярок сейчас. Мне кажется, это из-за его партнеров. Он привык играть немного с другими людьми, которые быстрее двигаются на поле. «Монако» — команда другого уровня, а в нашей сборной никто не открывается, все ждут передачу в ногу. Головину из-за этого тяжело, он привык играть в другом темпе. Я смотрел за ним и в «Монако», и здесь. Ошибок он не делает. Проблема в том, что ему не с кем играть, никто не открывается остро, не успевают за ним. Ему из-за этого тяжело, он не может себя проявить. Наши от него отстают. Все стоят и смотрят, как он круто умеет играть.

Ранее Соккер.ру рассказывал о перспективах Головина.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:39
Зато у Хиддинка Головин бы на скамейке сидел, пешеходом бы считался в сравнении с игрокми сборной 2008,) Хвалить в нашей нынешней сборной некого, ну нет ни у кого серьезных достижений, надеюсь, пока нет
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 19:18, ред.
В 2008 году лучшим игроком был Аршавин,так Аршавин тянул за собой сборную был лидером,что бы она росла до него,а с Головиным этим и не пахнет,он не лидер сборной точно,и по уровню игры не выше чем другие...
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:28
Приятно осознавать что Александр воспитанник академии ЦСКА.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:25
В допотопной и трусливой тактике Черчесова не приветствуется рискованные открывания вперёд в свободные зоны, а приветствуется прикрытие своего зада. Вот и не может Головин понять - на кого ему играть, кроме навесов на Дзюбу?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:48
Это ладно. Но думаю все обратили внимание как ускорялся центрнап у финнов и какие рывки делал бешеные и как ВЕСЬ МАТЧ ПРОСТОЯЛ на месте Дзюба! И после этого дурак Черчесов его в основу? он на максимуме может играть уже минут 20. А в с случае со скоростями Дании ничья будет сравни чуда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:20
«Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
А это состояние игроков сборной !!!)))
112910415
112910415
вчера в 15:20
Здесь грамотно расписал
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:03, ред.
Это точно - даже мячи от Дзюбы отскакивают в противоположную сторону, а в лучшем случае ему за спину ))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:57
Головин - ягуар, остальные - черепахи.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:52
Все по делу расписал
beefs
beefs
вчера в 14:40
Так же как Левандовскому в сб. Польши...
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