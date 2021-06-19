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Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»

вчера, 23:51

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал уход из московского клуба Ивицы Олича, а также поделился мнением о назначении Алексея Березуцкого на должность нового наставника «армейцев».

Честно говоря, не ожидал, что накануне вылета на сбор Олич уйдет из ЦСКА. Тем более, как я понимаю, контракт весной был подписан на полтора года. Но дело даже не в этом: Олич сформировал свой тренерский штаб, приехали помощник, тренер по физподготовке. Он готовился к этим сборам. Но я не знаю, что происходит внутри. В прессе пишут, что Олич и ЦСКА не сошлись по вопросу помощника главного тренера. Но это то, что пишут в прессе. Я, опять же, не знаю, что внутри клуба.

Справится ли Алексей Березуцкий? Небольшой опыт работы в качестве тренера у него уже есть. Да, не главным, тем не менее он помогал Слуцкому, Ганчаренко, Оличу. Он свой для клуба. Прошел хороший путь в ЦСКА. Это его родной клуб. Будет поддержка, что немаловажно. Думаю, Алексей справится.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 04:38
Посмотрим на коней в новом сезоне
YVG
YVG
сегодня в 01:19
Если, конечно, Онопко поможет.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 01:10
Повторяю ещё раз - нужно Усатого звать
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:09
Что-то вообще не верится в гений Березуцкого и Бабаева !!! Ну разве только что если вот так !!!)))
ABir
ABir
сегодня в 00:43
Онопко поможет Дереву
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:10
Армейцам нужно думать, как вновь вернуться на ведущие позиции в российском футболе, а не ставить эксперименты и проводить тесты на профпригодность Главного тренера. Пример московского Динамо их ничему не учит, оказывается им самим нужно пройти этот путь, чтобы методом проб и ошибок понять, что он ведёт к тупику. Терпения болельщикам ЦСКА, а Березуцкому скорее набраться опыта и доказать всем скептикам, в том числе и мне, что он хорош не только как игрок, но и как футбольный тренер.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:02
Опыта маловато рано ещё
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
Вдруг откуда не возьмись появился опять Онопко !!!)))
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