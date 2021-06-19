Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал уход из московского клуба , а также поделился мнением о назначении на должность нового наставника «армейцев».

Честно говоря, не ожидал, что накануне вылета на сбор Олич уйдет из ЦСКА . Тем более, как я понимаю, контракт весной был подписан на полтора года. Но дело даже не в этом: Олич сформировал свой тренерский штаб, приехали помощник, тренер по физподготовке. Он готовился к этим сборам. Но я не знаю, что происходит внутри. В прессе пишут, что Олич и ЦСКА не сошлись по вопросу помощника главного тренера. Но это то, что пишут в прессе. Я, опять же, не знаю, что внутри клуба.