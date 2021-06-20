Салихова — о Витории: «Сейчас ставка на „удобненького и уютненького“»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение на пост главного тренера команды.

Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход.

Руй добряк, и он правда хороший мужик. Осталось только подождать.

Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?.