ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Салихова — о Витории: «Сейчас ставка на „удобненького и уютненького“»

вчера, 08:23

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Руй Витории на пост главного тренера команды.

Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход.

Руй добряк, и он правда хороший мужик. Осталось только подождать.

Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?.

Ранее Салихова рассказала, какой клуб пытался переманить Тедеско в феврале.

Все новости
Радимов: «Думать о том, что России нужна ничья в матче с Данией — утопия»
Сегодня, 00:23 Комментарии10
Колосков: «Датчане чувствуют неуверенность перед матчем с Россией»
Вчера, 22:35 Комментарии11
Головин: «Дания — очень сильный соперник, никакой недооценки»
Вчера, 21:41 Комментарии4
Черчесов: «Мы отталкиваемся от своей игры, но и Данию уважаем»
Вчера, 21:19 Комментарии12
Широков: «Может, для России слова датчан послужат лишней мотивацией»
Вчера, 20:32 Комментарии9
В сборной России отреагировали на слова футболистов сборной Дании
Вчера, 20:00 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:07
Витории будет не просто с первых дней
arzamas
arzamas
вчера в 17:54
Зарема пиарится на замену Бузовой?)
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 16:15
Материал Заремы и в правду приятней на взгляд!
pomor45
pomor45
вчера в 13:08
Зареме нужен ершистый. Покладистым и вялым она уже наелась.
112910415
112910415
вчера в 11:48
Дружи с тренером, помогай ему.
Иначе никак
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:43
Зарема конечно за дело радеет крепко.Только тренер здесь 10% успеха. За последние 20 лет это сильнейший состав(особенно нападение) и задача клуба и Федуна прежде всего не про..ть хороших молодых игроков за копейки. Продавать сейчас некого а покупать места нет. Поэтому в этом сезоне не нужно никого и покупать тоже. Даже за дефицитом защитников Литвинов из дубля подстраховывает неплохо. Так что главная задача Витории-не сломать то что построено. ИМХО..
berda2003
berda2003
вчера в 11:33
когда они поженились? была спутница, а теперь супруга - столбовая дворянка...
а откуда она знает, что он "хороший мужик"? видать и правда «удобненький и уютненький»...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:29
Чтобы она понимала,пекла бы беляши.
karnager
karnager
вчера в 11:24
Зареме платят за скандалы и цитируемость в СМИ
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:12
Обиженная баба снова поднимает всем настроение с утра. Лучше бы попыталась поднять у Лёньки Федуна...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:02
Еще один сериал,короткометражный по-ходу??!!
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 10:32, ред.
Выбор сделан. После драки кулаками не машут. Зарема к происхождению денег Федуна, на которые и существует Спартак, не имеет отношения. Нового тренера надо поддерживать, тем более ничего плохого он пока не сделал. А саморекламой пусть Дзюба занимается в Интернете,
хотя и хвастать ему нечем.)
Сп62
Сп62
вчера в 10:25
Чтоб она сказала, если б Бердыева взяли?
Futurista
Futurista
вчера в 10:13
Медийность Спартака побьет все рекорды...все это не имеет отношения к футболу..."все деньги в гости к нам")...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:08
Федун реже Заремы в новостях
lotsman
lotsman
вчера в 10:05
)))Что вам угодно-с? Всё выполню. Лишь бы деньги платили.))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 10:04
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:49
Ну теперь осталось дождаться заявления Заремки, что она не довольна безволием Федуна и его увольняет!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:44
Возьмите вратаря Венгрии
альсато
альсато
вчера в 09:42
Зарема: " меня не устраивает тренер, готовый работать с любым МАТЕРИАЛОМ"...Мадам!, подумайте из чего ты сама создана. Немножко духов,куча лени, чуточку фантазии! Ты думаешь сохранишься в такой обстановке? ..Во, что ты превратишься через год!?..А через пять!?))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:40
Ну да, экскортнице нужен потверже и подлиньше, а не этот мягкий и короткий Федун ...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 09:38
Давай, Салихова жги. А то без цирка будет всем скучно.))))))
YVG
YVG
вчера в 09:35
Ставка, скорее, на юбилейненького.
Roman73
Roman73
вчера в 09:31
а также на округлую , гладенькую, упругую....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:17
Селихова: "Мне нравится цирк, я им живу".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:16
Спартак регулярно напоминает о себе, даже во время Евро.
Зарема печётся о клубе сильнее владельцев и рукоЙводителей вместе взятых. И в людях она разбирается, судя по всему.
Но вот то, что она критикует ещё не приступившего к работе тренера - ошибка. Может этот добряк создаст необходимую атмосферу в раздевалке и на поле. И как бы потом не пришлось забирать свои слова назад...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:09, ред.
Да назначь ты, Федун, уже её тренером! Все видят как она хочет сама позаниматься с парнями, поработать , так сказать, над их амбициями.
жнец158
жнец158 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 09:07
потом переверни её и сделай как она хочет....
Брулин
Брулин
вчера в 09:07
Значит так - Бузову на место спортивного директора, Канделаки - на место главного тренера, Салихова - на место Федуна !
Вот тогда Спартак станет чемпионом !
жнец158
жнец158
вчера в 09:06
она уже знает какой он мужик ?!?
виктория: " какого УЯ я тут делаю?!?"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100