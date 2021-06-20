Салихова — о Витории: «Сейчас ставка на „удобненького и уютненького“»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Руй Витории на пост главного тренера команды.
Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход.
Руй добряк, и он правда хороший мужик. Осталось только подождать.
Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?.
Ранее Салихова рассказала, какой клуб пытался переманить Тедеско в феврале.
Иначе никак
Иначе никак
а откуда она знает, что он "хороший мужик"? видать и правда «удобненький и уютненький»...
а откуда она знает, что он "хороший мужик"? видать и правда «удобненький и уютненький»...
хотя и хвастать ему нечем.)
хотя и хвастать ему нечем.)
Зарема печётся о клубе сильнее владельцев и рукоЙводителей вместе взятых. И в людях она разбирается, судя по всему.
Но вот то, что она критикует ещё не приступившего к работе тренера - ошибка. Может этот добряк создаст необходимую атмосферу в раздевалке и на поле. И как бы потом не пришлось забирать свои слова назад...
Зарема печётся о клубе сильнее владельцев и рукоЙводителей вместе взятых. И в людях она разбирается, судя по всему.
Но вот то, что она критикует ещё не приступившего к работе тренера - ошибка. Может этот добряк создаст необходимую атмосферу в раздевалке и на поле. И как бы потом не пришлось забирать свои слова назад...
Вот тогда Спартак станет чемпионом !
Вот тогда Спартак станет чемпионом !
виктория: " какого УЯ я тут делаю?!?"
виктория: " какого УЯ я тут делаю?!?"