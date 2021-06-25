«Приятно удивлён». Дм. Черышев — о Иосифове в «Вильярреале»

Российский тренер прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Локомотива» согласовал контракт с «Вильярреалом».

Во-первых, клуб с именем — это здорово, во-вторых, он попробует себя в сильном чемпионате. Если у него получится и он докажет свою состоятельность, то для него это огромный шаг вперед. Я даже приятно удивлен, что испанские клубы вновь стали обращать внимание на наших российских футболистов.

Что его ждёт в «Вильярреале»? Конкуренция, огромная конкуренция. Самоотдача и приятная работа бок о бок с великолепным футболистами, ты будешь прогрессировать и расти.