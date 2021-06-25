Сутормин сделал прогноз на результаты матчей плей-офф Евро-2020

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поучаствовал в новой рубрике. Футболист дал прогнозы на матчи плей-офф Евро-2020.
Сутормин считает, что игры завершатся следующим образом:
1/8 финала
Уэльс 1-1 Дания (победа датчан в серии пенальти)
Нидерланды 2-1 Чехия
Англия 1-2 Германия
Швеция 0-1 Украина
Хорватия 1-2 Испания
Франция 3-0 Швейцария
Италия 2-0 Австрия
Бельгия 3-2 Португалия
1/4 финала
Бельгия 1-2 Италия
Франция 1-0 Испания
Украина 1-2 Германия
Нидерланды 2-0 Дания
1/2 финала
Италия 1-1 Франция (итальянцы победят в серии пенальти)
Германия 1-0 Нидерланды
Финал
Италия 1-2 Германия
Продолжается конкурс прогнозистов среди футболистов сине-бело-голубых!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 25, 2021
На очереди Алексей Сутормин и его взгляд на расклад сил в плей-офф Евро-2020. Смотрим! 💙#Евро2020 #Euro2020 pic.twitter.com/Dn23bHu7ME
Ранее «Соккер.ру» сделал прогноз на матчи плей-офф Евро-2020.