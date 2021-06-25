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Сутормин сделал прогноз на результаты матчей плей-офф Евро-2020

сегодня, 21:58

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поучаствовал в новой рубрике. Футболист дал прогнозы на матчи плей-офф Евро-2020.

Сутормин считает, что игры завершатся следующим образом:

1/8 финала

Уэльс 1-1 Дания (победа датчан в серии пенальти)

Нидерланды 2-1 Чехия

Англия 1-2 Германия

Швеция 0-1 Украина

Хорватия 1-2 Испания

Франция 3-0 Швейцария

Италия 2-0 Австрия

Бельгия 3-2 Португалия

1/4 финала

Бельгия 1-2 Италия

Франция 1-0 Испания

Украина 1-2 Германия

Нидерланды 2-0 Дания

1/2 финала

Италия 1-1 Франция (итальянцы победят в серии пенальти)

Германия 1-0 Нидерланды

Финал

Италия 1-2 Германия

Ранее «Соккер.ру» сделал прогноз на матчи плей-офф Евро-2020.

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:01
50 000 рублей поди поставил)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:58
Ну, можно квартиру ставить...
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