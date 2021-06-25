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Акинфеев рассказал, почему отклонил предложение вернуться в сборную России

сегодня, 17:25

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему отклонил предложение Станислава Черчесова вернуться в сборную России.

Станислав Саламович звонил, спрашивал, готов ли я вернуться в сборную. Я сказал честно, что у меня в приоритете семья, больше времени хочу находиться с ней. Можно сказать, что ранее я был одинок: у меня всё время были сборы, тренировки, турниры, стресс, нагрузки, нелепые голы, красивые сейвы и всё остальное. Причина, по которой меня нет в сборной, — мои дети. Хотя они ни в чём не виноваты.

Настаивал, уговаривал ли Черчесов? А как тут можно настаивать? Если я хочу, например, во Францию поехать отдыхать, а мне говорят, езжай в Тамбов или другой город, не обижай никого. Мы хорошо пообщались, друг друга поняли, на этом разговор был окончен.

Ранее Акинфеев высказался о результатах сборной России на Евро-2020.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 19:47
С такой защитой лучше дома у телевизора
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 19:44
А что сделал бы Акинфеев, например, в моменте с Семёновым? Да ничего. Ехать и пропускать авоську - нафиг надо. Дома спокойнее.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:42
правильно сделал, что отказался от шоу- цирк "Стас4ер4ес "
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:40
Игорь закончил карьеру в сборной на хорошей ноте и учитывая возраст он это сделал точно в самый момент.
YVG
YVG
сегодня в 19:27
Вратарей с шестого места разве можно брать в сборную?
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:07
Жаль с Акинфеевим красиво проиграли бы. Все сейви Сафонова были голы с Акинфеевим
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:07
Позориться он не захотел.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:43
Просто у Игорька хороший нюх на "керосин"...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:42
Лукавит Игорёха!
Просто он понял, что тактика Черчесова ведёт к позору, вот и решил отмазаться.
Как человека я его понимаю, но наследником Льва Ивановича Яшина его точно нельзя назвать, только из-за того, что от сборной отказался. Лев Иванович никогда бы подобного не сделал бы, даже когда с ним поступали некрасиво.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:36
Правильно сделал, что ушёл, меньше позора на свою голову.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:28
Игорь понял что это дело тухлое
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:20, ред.
К чему журналисты в надцатый раз возвращаются к этой теме ??? Игорь многократно озвучивал причины ухода из сборной, ничего нового и в этот раз не сказал . Семья - это только одна из причин. Дети - это святое. Но не надо забывать и о больном колене, которое беспокоит его уже несколько лет. После нагрузок оно сильно распухает, вот и приходится беречься, сосредоточившись на игре за клуб. Так получается больше времени для восстановления.
Решение принято давно и вероятность его возвращения была близка к нулю.
Всем здоровья.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 18:08, ред.
Кто-то Коммент.Шоу смотрит😬
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:02
Послал, и правильно сделал. Позора меньше, отдыха больше...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:01
Скорее всего Акинфеев хочет опять в сборную.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:54
У каждого семья,тут на двух,трех работах...нет врет насчет семьи, прям такая загруженость,как в топ клубеч/з два на третий играют,раз в неделю матч,ну евро на один больше!!! Плюс,минус. Понял,что в сборной ловить нечего!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:53
По поводу семьи, и в частности дети, И.Акинфеева понять можно, нет никакого сомнения, что он говорит искренне... На вполне возможно, что не только семья, дети..., но ещё и тот факт, в каком безобразном состоянии сборная России, также повлиял на решение Игоря Владимировича, не очень-то приятно в возрасте 35-ти лет, будучи капитаном команды, периодически во время матчей быть в роли "клоуна", когда "косяки" полевых игроков, к которым он не имеет никакого отношения, невольно вынуждали выполнять эту роль....

Да, и у него были "ляпы", а у кого их не было, но безобразная игра сборной России под руководством С.Черчесова, очевидно также повлияла на решение, которое он принял...Тем более, что он понимал, что С.Черчесов по своему желанию не уйдёт, а те, от кого зависит его пребывание в сборной России в качестве главного тренера, не помогут ему уйти, несмотря ни на какие отрицательные результаты... А виноват будет в большинстве случаев, кипер сборной России, Игорь Владимирович Акинфеев-35 лет... И зачем ему это надо???
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 17:40, ред.
Игорь усек, что так, как сложилось на ЧМ в России, больше не будет. А какой смысл в будущем позориться на крупных турнирах и мучать и без того больное колено? Лучше момента для прощания не придумать - логичное решение.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:33
Конечно,семья дороже - это правда
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:32
Просто понял, что дальше будет только хуже, а быть причастным к сборной, которую критикует вся страна с тренером - павлином, однообразной тактикой, дырявой защитой и капитаном - пародией на супергероя не очень то хочется. А если не дай бог еще и какой ляп допустишь.....
beefs
beefs
сегодня в 17:29
ну что же по-человечески его можно понять (наелся футбола, да и скопил капиталец)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:28
На чм думаю сыграет!
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