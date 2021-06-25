Акинфеев рассказал, почему отклонил предложение вернуться в сборную России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему отклонил предложение Станислава Черчесова вернуться в сборную России.
Станислав Саламович звонил, спрашивал, готов ли я вернуться в сборную. Я сказал честно, что у меня в приоритете семья, больше времени хочу находиться с ней. Можно сказать, что ранее я был одинок: у меня всё время были сборы, тренировки, турниры, стресс, нагрузки, нелепые голы, красивые сейвы и всё остальное. Причина, по которой меня нет в сборной, — мои дети. Хотя они ни в чём не виноваты.
Настаивал, уговаривал ли Черчесов? А как тут можно настаивать? Если я хочу, например, во Францию поехать отдыхать, а мне говорят, езжай в Тамбов или другой город, не обижай никого. Мы хорошо пообщались, друг друга поняли, на этом разговор был окончен.
Ранее Акинфеев высказался о результатах сборной России на Евро-2020.
Да, и у него были "ляпы", а у кого их не было, но безобразная игра сборной России под руководством С.Черчесова, очевидно также повлияла на решение, которое он принял...Тем более, что он понимал, что С.Черчесов по своему желанию не уйдёт, а те, от кого зависит его пребывание в сборной России в качестве главного тренера, не помогут ему уйти, несмотря ни на какие отрицательные результаты... А виноват будет в большинстве случаев, кипер сборной России, Игорь Владимирович Акинфеев-35 лет... И зачем ему это надо???
Да, и у него были "ляпы", а у кого их не было, но безобразная игра сборной России под руководством С.Черчесова, очевидно также повлияла на решение, которое он принял...Тем более, что он понимал, что С.Черчесов по своему желанию не уйдёт, а те, от кого зависит его пребывание в сборной России в качестве главного тренера, не помогут ему уйти, несмотря ни на какие отрицательные результаты... А виноват будет в большинстве случаев, кипер сборной России, Игорь Владимирович Акинфеев-35 лет... И зачем ему это надо???