«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером Гризманна

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28 июня 2021, 09:26

Нападающий «Барселоны» попал в сферу интересом «Манчестер Сити».

Как сообщается, если «горожане» не смогут осуществить трансфер форварда «Тоттенхэма» , они предпримут попытку подписать Гризманна. Главный тренер «Манчестер Сити» является поклонником таланта француза. «Барселона» может рассмотреть вариант с продажей Гризманна, чтобы разгрузить платёжную ведомость.