«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн попал в сферу интересом «Манчестер Сити».
Как сообщается, если «горожане» не смогут осуществить трансфер форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, они предпримут попытку подписать Гризманна. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта француза. «Барселона» может рассмотреть вариант с продажей Гризманна, чтобы разгрузить платёжную ведомость.
Ранее Гризманн заявлял, что хотел бы завершить карьеру в МЛС.
поддержать материально Барселону !
а иначе зачем ..
поддержать материально Барселону !
а иначе зачем ..