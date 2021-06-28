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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером Гризманна

28 июня 2021, 09:26

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн попал в сферу интересом «Манчестер Сити».

Как сообщается, если «горожане» не смогут осуществить трансфер форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, они предпримут попытку подписать Гризманна. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта француза. «Барселона» может рассмотреть вариант с продажей Гризманна, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

Ранее Гризманн заявлял, что хотел бы завершить карьеру в МЛС.

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Все комментарии
112910415
112910415
28 июня в 11:10
цель понятна -
поддержать материально Барселону !
а иначе зачем ..
Igo0rek
Igo0rek
28 июня в 10:40
Вот вообще не надо такой вариант рассматривать.
ДСА
ДСА
28 июня в 09:54
Сила Гризманна уже не та, что была в Атлетико.
VeniaminS
VeniaminS
28 июня в 09:33
Все завипит от суммы!!!
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