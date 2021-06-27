«Манчестер Юнайтед» встретится с представителями Камавинги

Полузащитник Эдуардо Камавинга намерен покинуть «Ренн».
Главным претендентом на молодого футболиста является ПСЖ, однако в борьбу за игрока включился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» договорились о встрече с представителями Камавинги на следующей неделе. МЮ хочет убедить полузащитника перебраться в их клуб, а не в ПСЖ, однако первым выбором игрока всё ещё остаются парижане.
Камавинга уже уведомил руководство «Ренна», что не будет продлевать контракт. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2022 года.