«Манчестер Юнайтед» встретится с представителями Камавинги

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27 июня 2021, 16:48

Полузащитник намерен покинуть «Ренн».

Главным претендентом на молодого футболиста является ПСЖ , однако в борьбу за игрока включился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» договорились о встрече с представителями Камавинги на следующей неделе. МЮ хочет убедить полузащитника перебраться в их клуб, а не в ПСЖ , однако первым выбором игрока всё ещё остаются парижане.

Камавинга уже уведомил руководство «Ренна», что не будет продлевать контракт. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2022 года.