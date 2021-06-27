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«Манчестер Юнайтед» встретится с представителями Камавинги

27 июня 2021, 16:48

Полузащитник Эдуардо Камавинга намерен покинуть «Ренн».

Главным претендентом на молодого футболиста является ПСЖ, однако в борьбу за игрока включился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» договорились о встрече с представителями Камавинги на следующей неделе. МЮ хочет убедить полузащитника перебраться в их клуб, а не в ПСЖ, однако первым выбором игрока всё ещё остаются парижане.

Камавинга уже уведомил руководство «Ренна», что не будет продлевать контракт. Текущее соглашение футболиста действует до лета 2022 года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
27 июня в 17:36
Все будет зависеть от денег...кто больше даст...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 июня в 17:18, ред.
Надо брать, если Погба уйдет будет хорошая замена. А ПСЖ и так Вейналдума взял, куда им. Тем более перейдет туда так просто не уйти, Мбаппе, Неймар и Верратти не дадут соврать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 июня в 17:17
Ну кроме гола за сборную больше ничего. Сейчас и вовсе не вызвали его. Это должно и цену сбить. Как и окончание контракта через год.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 17:14
МЮ купит когда нибудь кого нибудь?)))Только планы и встречи!
КЭТиК
КЭТиК
27 июня в 16:49
Тут агенты своего не упустят.
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