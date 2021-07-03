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Рамос отклонил предложение со стороны «Манчестер Юнайтед»

03 июля 2021, 15:35

Как сообщает источник, защитник Серхио Рамос не захотел переходить в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб предлагал футболисту контракт с окладом в 10 млн фунтов, однако игрок ответил отказом.

Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».

Также отмечается, что Рамос, скорее всего, продолжит карьеру во Франции.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 10:17
Конечно лучше в ПСЖ, где можно заработать больше.
В спортивном плане Рамос выиграл абсолютно всё и на уровне клуба, и на уровне сборной!!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
03 июля в 17:28
Рамос ждёт более жирного контракта
sir_Alex
sir_Alex
03 июля в 17:15
Однозначно ПСЖ. Потом MLS и достойная пенсия)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 17:00
В его то годы он ещё в зубах ковыряется.. Конечно может ПСЖ и больше предложил. Но 10 лимонов в фунтах тоже приличные деньги.
Но Рамос заслужил это право выбора своей работой...
Ironigor
Ironigor
03 июля в 16:54
Может выбирать, заслуживает !!!
А тут кто-то и завидует !!!)
Брулин
Брулин
03 июля в 16:41
Рамосу хочется просто покатать с любителями из Лиги 1. АПЛ в его годы тяжело будет
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 16:36
15 миллионов евро и 10 миллионов фунтов тот факт, который имеет значение, какое решение принимать игроку, которому 35 лет, и футбольная карьера близится к завершению...
ДСА
ДСА
03 июля в 16:31
ПСЖ дал больше.
juvenale
juvenale ответ Rattlehead (раскрыть)
03 июля в 16:21, ред.
который лиллю чемпионство слил, с трансферами под сотни миллионов?
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 16:17
Французы предложили лучше
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 16:04
МЮ нужен тренер.
Rattlehead
Rattlehead ответ sv_1969 (раскрыть)
03 июля в 15:57
Вряд ли. Просто у ПСЖ есть то, чего нет у МЮ - тренер.
sv_1969
sv_1969
03 июля в 15:41
ПСЖ больше дает
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