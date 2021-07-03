Рамос отклонил предложение со стороны «Манчестер Юнайтед»

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03 июля 2021, 15:35

Как сообщает источник, защитник не захотел переходить в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб предлагал футболисту контракт с окладом в 10 млн фунтов, однако игрок ответил отказом.

Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».

Также отмечается, что Рамос, скорее всего, продолжит карьеру во Франции.