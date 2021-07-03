Рамос отклонил предложение со стороны «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает источник, защитник Серхио Рамос не захотел переходить в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб предлагал футболисту контракт с окладом в 10 млн фунтов, однако игрок ответил отказом.
Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».
Также отмечается, что Рамос, скорее всего, продолжит карьеру во Франции.
В спортивном плане Рамос выиграл абсолютно всё и на уровне клуба, и на уровне сборной!!!
В спортивном плане Рамос выиграл абсолютно всё и на уровне клуба, и на уровне сборной!!!
Но Рамос заслужил это право выбора своей работой...
Но Рамос заслужил это право выбора своей работой...
А тут кто-то и завидует !!!)
А тут кто-то и завидует !!!)