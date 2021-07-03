«Арсенал» хочет перехватить у ПСЖ Рамоса

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03 июля 2021, 14:09

Источник со ссылкой на Goal сообщает, что «Арсенал» может подписать защитника .

Лондонский клуб планирует перехватить опытного игрока у ПСЖ . Недавно ходили слухи, что футболист уже согласовал условия контракта с парижанами.

Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».