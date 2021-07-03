«Арсенал» хочет перехватить у ПСЖ Рамоса

Источник со ссылкой на Goal сообщает, что «Арсенал» может подписать защитника Серхио Рамоса.
Лондонский клуб планирует перехватить опытного игрока у ПСЖ. Недавно ходили слухи, что футболист уже согласовал условия контракта с парижанами.
Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».
Чемпионат Англии будет для Рамоса менее подходящим вариантом чем чемпионат Франции - уровень тянуть будет реально но сложнее, плюс специфика футбола может не совсем подойти.
Пари Сен-Жермен более сильный клуб на данный момент.
Пари Сен-Жермен будет играть в Лиги Чемпионов, тогда как Арсенал Лондон там играть не будет.
Во Франции, в богатейшем клубе страны, у Серхио есть отличный шанс ещё выиграть трофеев, в лондонском Арсенале это сделать будет намного сложнее, а годы уже поджимают.
Не верю в его переход в лондонский Арсенал.
Чемпионат Англии будет для Рамоса менее подходящим вариантом чем чемпионат Франции - уровень тянуть будет реально но сложнее, плюс специфика футбола может не совсем подойти.
Пари Сен-Жермен более сильный клуб на данный момент.
Пари Сен-Жермен будет играть в Лиги Чемпионов, тогда как Арсенал Лондон там играть не будет.
Во Франции, в богатейшем клубе страны, у Серхио есть отличный шанс ещё выиграть трофеев, в лондонском Арсенале это сделать будет намного сложнее, а годы уже поджимают.
Не верю в его переход в лондонский Арсенал.