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«Арсенал» хочет перехватить у ПСЖ Рамоса

03 июля 2021, 14:09

Источник со ссылкой на Goal сообщает, что «Арсенал» может подписать защитника Серхио Рамоса.

Лондонский клуб планирует перехватить опытного игрока у ПСЖ. Недавно ходили слухи, что футболист уже согласовал условия контракта с парижанами.

Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 20:45
Рамос предпочтёт играть рядом с Мбапе и Неймаром,а так же со стариком Навасом.чем непонятно с кем,да и ЛЧ гарантированна.
УЕСКА
УЕСКА
03 июля в 16:25
Хороший вариант для Рамоса заработать денег перед пенсией в зоне комфорта без ответственности за результат.
David Young
David Young
03 июля в 14:51
Денег лондонский Арсенал столько сколько Пари Сен-Жермен очень вряд ли сможет платить Серхио Рамосу, даже если очень постарается и будут в принципе готов на это.

Чемпионат Англии будет для Рамоса менее подходящим вариантом чем чемпионат Франции - уровень тянуть будет реально но сложнее, плюс специфика футбола может не совсем подойти.

Пари Сен-Жермен более сильный клуб на данный момент.

Пари Сен-Жермен будет играть в Лиги Чемпионов, тогда как Арсенал Лондон там играть не будет.

Во Франции, в богатейшем клубе страны, у Серхио есть отличный шанс ещё выиграть трофеев, в лондонском Арсенале это сделать будет намного сложнее, а годы уже поджимают.

Не верю в его переход в лондонский Арсенал.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 июля в 14:15
О, нашелся еще один старпер, которому можно дать трехлетний контракт на космическую сумму, Кроенке потирает руки...
marut
marut
03 июля в 14:11
Думаю, что не осилит он этого противостояния с ПСЖ
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