Де Хеа не хочет уходить из МЮ

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03 июля 2021, 14:45

Голкипер МЮ не планирует переходить в другой клуб этим летом, пишет Times.

Футболист намерен бороться за место в стартовом составе. Недавно ходили слухи, что «красные дьяволы» хотят обменять испанца на вратаря «Атлетико» Яна Облака.