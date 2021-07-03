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Де Хеа не хочет уходить из МЮ

03 июля 2021, 14:45

Голкипер МЮ Давид Де Хеа не планирует переходить в другой клуб этим летом, пишет Times.

Футболист намерен бороться за место в стартовом составе. Недавно ходили слухи, что «красные дьяволы» хотят обменять испанца на вратаря «Атлетико» Яна Облака.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
06 июля в 12:02
Если сократит зп в 2 разв, то можно оставить полировать лавку. Хендерсон не оправдал ожидания пропустив все пенальти в финале лиге европы, надо сбагрить и взять облака.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 20:43
Легенда. Деньги ничто, МЮ - ВСЁ.
hoper
hoper
03 июля в 19:15
350 тысяч английских рублей в неделю.Конечно не хочет.Тем более Хендерсон неплохо подменяет в АПЛ.Особо упираться не надо.Вот она счастливая старость
sir_Alex
sir_Alex
03 июля в 15:23
Облак стал бы хорошей заменой испанцу.
Igo0rek
Igo0rek
03 июля в 15:10
Де Хеа потерял спрос от топ клубов, поэтому конечно же он не захочет уходить из МЮ.
David Young
David Young
03 июля в 15:10
Давид уже очень давно играет в Манчестер Юнайтед, и в целом играет там очень успешно, являясь уже много лет одним из сильнейших вратарей английской Премьер-Лиги.

Он довольно стабильно играет как основной вратарь и получает очень большую заработную плату, играет в одном из сильнейших клубов одной из сильнейших лиг. Возраст ещё довольно молодой для вратаря, ещё лет пять уж точно спокойно может играть на таком же уровне.

Понятно что конкуренция с Дином Хендерсоном и то что Манчестер Юнайтед может подписать очень сильного вратаря делает позицию Давида Де Хеа менее устойчивой, но даже при всём при этом Манчестер Юнайтед остаётся очень хорошим вариантом для него, не факт что ему предложат лучшие условие где-то ещё, и не факт что там он быстро адаптируется. Но если всё-таки будет выгодное предложение для него и его клуба, то, думаю, он уйдёт.
beefs
beefs
03 июля в 14:49
ну что же нужно побороться...
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