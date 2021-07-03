Де Хеа не хочет уходить из МЮ

Голкипер МЮ Давид Де Хеа не планирует переходить в другой клуб этим летом, пишет Times.
Футболист намерен бороться за место в стартовом составе. Недавно ходили слухи, что «красные дьяволы» хотят обменять испанца на вратаря «Атлетико» Яна Облака.
Голкипер МЮ Давид Де Хеа не планирует переходить в другой клуб этим летом, пишет Times.
Футболист намерен бороться за место в стартовом составе. Недавно ходили слухи, что «красные дьяволы» хотят обменять испанца на вратаря «Атлетико» Яна Облака.
Он довольно стабильно играет как основной вратарь и получает очень большую заработную плату, играет в одном из сильнейших клубов одной из сильнейших лиг. Возраст ещё довольно молодой для вратаря, ещё лет пять уж точно спокойно может играть на таком же уровне.
Понятно что конкуренция с Дином Хендерсоном и то что Манчестер Юнайтед может подписать очень сильного вратаря делает позицию Давида Де Хеа менее устойчивой, но даже при всём при этом Манчестер Юнайтед остаётся очень хорошим вариантом для него, не факт что ему предложат лучшие условие где-то ещё, и не факт что там он быстро адаптируется. Но если всё-таки будет выгодное предложение для него и его клуба, то, думаю, он уйдёт.
Он довольно стабильно играет как основной вратарь и получает очень большую заработную плату, играет в одном из сильнейших клубов одной из сильнейших лиг. Возраст ещё довольно молодой для вратаря, ещё лет пять уж точно спокойно может играть на таком же уровне.
Понятно что конкуренция с Дином Хендерсоном и то что Манчестер Юнайтед может подписать очень сильного вратаря делает позицию Давида Де Хеа менее устойчивой, но даже при всём при этом Манчестер Юнайтед остаётся очень хорошим вариантом для него, не факт что ему предложат лучшие условие где-то ещё, и не факт что там он быстро адаптируется. Но если всё-таки будет выгодное предложение для него и его клуба, то, думаю, он уйдёт.