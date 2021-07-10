«Бавария» попробует подписать одну из звёзд Евро-2020

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10 июля 2021, 10:09

«Бавария» заинтересована в трансфере форварда «Ювентуса» .

Как сообщается, после окончания Евро-2020 мюнхенский клуб предпримет попытку подписать итальянца. Однако «Ювентус» не намерен продавать нападающего. В туринском клубе считают футболиста неприкасаемым. Он должен стать одним из ключевых игроков в проекте Массимилиано Аллегри.

Кьеза отлично проявил себя на Евро-2020. На его счету два гола в плей-офф турнира в матчах против Австрии и Испании.

Ранее стали известны имена ещё пяти футболистов, которых «Ювентус» точно не продаст этим летом.