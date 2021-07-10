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«Бавария» попробует подписать одну из звёзд Евро-2020

10 июля 2021, 10:09

«Бавария» заинтересована в трансфере форварда «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Как сообщается, после окончания Евро-2020 мюнхенский клуб предпримет попытку подписать итальянца. Однако «Ювентус» не намерен продавать нападающего. В туринском клубе считают футболиста неприкасаемым. Он должен стать одним из ключевых игроков в проекте Массимилиано Аллегри.

Кьеза отлично проявил себя на Евро-2020. На его счету два гола в плей-офф турнира в матчах против Австрии и Испании.

Ранее стали известны имена ещё пяти футболистов, которых «Ювентус» точно не продаст этим летом.

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Беренгар
Беренгар
10 июля в 14:29
Бундеслигу раздерьбанили, теперь в сериал лезут. как сороки лишь бы что то блестящее утащить
juvenale
juvenale
10 июля в 11:53
ага так его и продали)
SAFqwer
SAFqwer ответ swed27 (раскрыть)
10 июля в 10:50
Не совсем они конкуренты, позиции у них разные....Лёва центрфорвард, а Кьеза вингер. Скорее Федерико конкурент Гнабри, Сане или Коману...Но это разговор ни о чём, т.к. он никуда не перейдёт, наверняка мечтает чемпионом Италии стать, да и Юве его никуда не отпустит, в этом сезоне точно....
swed27
swed27
10 июля в 10:18
Правильно. Левандовский уже не тот
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