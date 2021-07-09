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Представитель Лунёва объявил о переходе голкипера в «Байер»

09 июля 2021, 19:53

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, вероятно, продолжит карьеру в «Байере».

Сделку подтвердило в своем телеграм-канале агентство «Алетейя», представляющее интересы футболиста.

Представитель Лунёва объявил о переходе голкипера в «Байер»

Ранее сообщалось, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
10 июля в 11:45, ред.
Не заиграет он там.
Roger Young
Roger Young
10 июля в 10:06
Желаю удачи Андрею, отличный вратарь, надеюсь все получится. А в Зените пусть и дальше сидит Кержаков младший, попавший в рамку по кумовству.
djo11
djo11
10 июля в 02:06, ред.
хорошая сделка для байера, качественного второго номера в ворота приобрели, теперь могут не переживать если основной подустанет или приболеет)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
10 июля в 01:10
Вот так дела...Понятно, что вторым, но в любом случае удачи!
oFANATo
oFANATo
09 июля в 23:50
Правильно что ушел.....в питерской команде ловить нечего.
Хиромант
Хиромант
09 июля в 23:09
Вот перейдёт Лунев в "Байер", и "Зенит" с "Байером" схлестнётся...

Сразу всё и проявится... Команда "Зенит" не подходит Лунёву - или Лунёв не подходит команде "Зенит"?!
Жнец-158
Жнец-158
09 июля в 22:57
Андрей Удачи!!!
И спасибо!!!
а чабан его в сборную игнорировал......
sir_Alex
sir_Alex ответ Сп62 (раскрыть)
09 июля в 22:44
Кокорин??? 😂😂😂
Сп62
Сп62
09 июля в 22:34
Головин, Миранчук, Кокорин, Лунёв. Так скоро и сборную создадим.
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 22:18
Ну хоть кто-то из этой помойки в люди вышел !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 21:59
Если будет играть то ему сильно повезло.
димон 37
димон 37
09 июля в 21:52
Молодец
dok66
dok66
09 июля в 21:50
Удачи Луневу !
Mi6
Mi6
09 июля в 21:29
Повезло парню!!! Удачи!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 июля в 21:28
Неплохо, неплохо..
Bom Bom
Bom Bom
09 июля в 21:23
Вот это нежданчик! Молодец Андрей, правда стать 1 номер ой как непросто ему сейчас. Желаем удачи.
протон1
протон1
09 июля в 21:22
на лавке будет сидеть вторым номером.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
09 июля в 21:09
Повезло Лунёву с клубом.
Ironigor
Ironigor
09 июля в 21:09, ред.
А если, а вдруг!!! Может всё таки !!! В любом случае Удачи !!!
Знатог
Знатог
09 июля в 20:56
Байер? это как у нас Уфа?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 20:45
В хороший клуб перешёл,удачи!
ildar_3871
ildar_3871
09 июля в 20:36
Бывший вратарь Зенита , как ушел из Зенита все у него поперло !)
Ислам0926
Ислам0926
09 июля в 20:32
Лунев хорошии кипер но были проблемы с режимом,надеюсь все проблемы остались позади
stanichnik
stanichnik
09 июля в 20:32
........вероятно, продолжит карьеру в «Байере».
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Ключевое слово, вероятно. Следовательно не факт, что будет играть в оснве Байера, могут отправить в аренду, или того хуже, в какой-нибудь фарм-клуб.
Аксинья
Аксинья
09 июля в 20:31
Чуйка что на колеса подсядет...
SAFqwer
SAFqwer
09 июля в 20:27
Успехов, правда скорее всего на лавке....Градецки он на вряд ли вытеснит....
Little Caprice
Little Caprice
09 июля в 20:17
Успехов ему, чё. 29 лет для вратаря - это ещё "молодой и перспективный".
STVA 1
STVA 1
09 июля в 20:09
Мдяяя! Чудны дела! Коко к фиалкам , а Луня к фармацевтам запихали))
Дима Логинов
Дима Логинов
09 июля в 19:56
После пьяного дебоша в аэропорту Лунёв ожидаемо поехал на лечение в немецкий Bayer.
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