Представитель Лунёва объявил о переходе голкипера в «Байер»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, вероятно, продолжит карьеру в «Байере».
Сделку подтвердило в своем телеграм-канале агентство «Алетейя», представляющее интересы футболиста.
Ранее сообщалось, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.
Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, вероятно, продолжит карьеру в «Байере».
Сделку подтвердило в своем телеграм-канале агентство «Алетейя», представляющее интересы футболиста.
Ранее сообщалось, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.
Сразу всё и проявится... Команда "Зенит" не подходит Лунёву - или Лунёв не подходит команде "Зенит"?!
Сразу всё и проявится... Команда "Зенит" не подходит Лунёву - или Лунёв не подходит команде "Зенит"?!
И спасибо!!!
а чабан его в сборную игнорировал......
И спасибо!!!
а чабан его в сборную игнорировал......
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Ключевое слово, вероятно. Следовательно не факт, что будет играть в оснве Байера, могут отправить в аренду, или того хуже, в какой-нибудь фарм-клуб.
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Ключевое слово, вероятно. Следовательно не факт, что будет играть в оснве Байера, могут отправить в аренду, или того хуже, в какой-нибудь фарм-клуб.