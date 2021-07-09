Гвардиола обсудил с Гризманном возможный трансфер в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии.
К игроку проявляет интерес «Манчестер Сити». Утверждается, что рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола уже созванивался с игроком и обсуждал с ним возможный переход.
Чемпионы Англии попробуют подписать Гризманна, если не получится осуществить трансфер нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Недавно стало известно, почему каталонцы хотят продать француза.
С ирландцем всё как и прежде: острая заинтересованность и переговоры только после Евро. Изначально его трансфер был связан с возможным уходом Бернарду в Атлетико или Барселону, но с португальцем всё резко после пары вбросов поутихло, а Джека всё также продолжали сватать в МС, необходимость трансфера уже трансформировали в другую плоскость, типо Грилиш - как долгосрочное вложение, будущее клуба и "второй" КДБ. Учитывая, что ирландец играет слева в атаке - прямая "угроза" для Стерлинга, подпиши его, наверняка ямаец закончится на лавке, а по окончании сезона сам свалит, чтоб аж пятки засверкали (чего искренне желаю). Сам дельфин вроде как говорят уйти хочет из-за "плохого" отношения к нему со стороны руководства мол из-за того, что его хотели использовать в сделке с Кейном и это его типо расстроило (больной ублюдок).
Исходя из сегодняшних слухов, доносящихся из стана мадридцев, Перес: "спаси и сохрани", верим.
С ирландцем всё как и прежде: острая заинтересованность и переговоры только после Евро. Изначально его трансфер был связан с возможным уходом Бернарду в Атлетико или Барселону, но с португальцем всё резко после пары вбросов поутихло, а Джека всё также продолжали сватать в МС, необходимость трансфера уже трансформировали в другую плоскость, типо Грилиш - как долгосрочное вложение, будущее клуба и "второй" КДБ. Учитывая, что ирландец играет слева в атаке - прямая "угроза" для Стерлинга, подпиши его, наверняка ямаец закончится на лавке, а по окончании сезона сам свалит, чтоб аж пятки засверкали (чего искренне желаю). Сам дельфин вроде как говорят уйти хочет из-за "плохого" отношения к нему со стороны руководства мол из-за того, что его хотели использовать в сделке с Кейном и это его типо расстроило (больной ублюдок).
Исходя из сегодняшних слухов, доносящихся из стана мадридцев, Перес: "спаси и сохрани", верим.
А что с Кейном? Почему не получилось? Я что-то пропустил. Вродебы сватали его в МС.
А что с Кейном? Почему не получилось? Я что-то пропустил. Вродебы сватали его в МС.