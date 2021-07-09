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Гвардиола обсудил с Гризманном возможный трансфер в «Манчестер Сити»

09 июля 2021, 19:06

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии.

К игроку проявляет интерес «Манчестер Сити». Утверждается, что рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола уже созванивался с игроком и обсуждал с ним возможный переход.

Чемпионы Англии попробуют подписать Гризманна, если не получится осуществить трансфер нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Недавно стало известно, почему каталонцы хотят продать француза.

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Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
10 июля в 00:38
Гварди как истинный барселонец помогает своему родному клубу стать сильнее
allemz
allemz ответ juvenale (раскрыть)
09 июля в 22:52
Логика железная
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
09 июля в 22:31, ред.
Интересно было бы на него в МС посмотреть, как он там заиграет
juvenale
juvenale ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 22:19
нефть закончилась?по псж не скажешь
dok66
dok66
09 июля в 21:48
Ну Кейна то они вряд ли заполучат . А вот с французом вполне могут договориться
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 июля в 21:28
Надеюсь, что хоть в Англии его косички вырвут с корнями.
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
09 июля в 21:12
Оба не по карману именно в комплекте, а если уж отдельно чей трансфер осилят, так Грилиша (примерно 80-85 лямов запрашивает АВ). На Кейна стоит показной в 150-175. Вот если условно за ямайца выручат 90 лямов (да хоть с продажи любого игрока), тут уже можно поднапрячься и взять сразу обоих, грубо говоря предложив за Кейна крайние 105-110 с бонусом еще в 10 лямов + если еще сам он начнет мозги трепать Леви и для еврея эта цена как последняя капля будет. Только после Евро вся картина прояснится.
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 21:04, ред.
Просто я к тому, что вряд ли Сити погнался бы за двумя зайцами в лице Грилиша и Кейна. Либо один, либо другой. Хотя, если верить Пепу, оба Сити не по карману, что весьма сомнительно, учитывая информацию об отвергнутом 100-миллионом предложении по Кейну:) Леви, конечно, тот еще тип. Зря Кейн повелся на его обещания при заключении нового контракта.
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
09 июля в 20:44
Речь шла о позиции форварда)
С ирландцем всё как и прежде: острая заинтересованность и переговоры только после Евро. Изначально его трансфер был связан с возможным уходом Бернарду в Атлетико или Барселону, но с португальцем всё резко после пары вбросов поутихло, а Джека всё также продолжали сватать в МС, необходимость трансфера уже трансформировали в другую плоскость, типо Грилиш - как долгосрочное вложение, будущее клуба и "второй" КДБ. Учитывая, что ирландец играет слева в атаке - прямая "угроза" для Стерлинга, подпиши его, наверняка ямаец закончится на лавке, а по окончании сезона сам свалит, чтоб аж пятки засверкали (чего искренне желаю). Сам дельфин вроде как говорят уйти хочет из-за "плохого" отношения к нему со стороны руководства мол из-за того, что его хотели использовать в сделке с Кейном и это его типо расстроило (больной ублюдок).
Исходя из сегодняшних слухов, доносящихся из стана мадридцев, Перес: "спаси и сохрани", верим.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 20:36
Для Сити этот трансфер не обязателен
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 20:17
А как же Грилиш?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 20:16
От стерлинга пора избавляться. Он уже потерял мотивацию в МС. Ему нужен новый вызов. МС надо замахнуться на Холланда. Будет боевой машиной в тандеме с ДеБрюне.
allemz
allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
09 июля в 20:09
Леви решил положить болт на джентльменское соглашение с Кейном, сославшись на приоритетность интересов самого клуба, МС подбирался потихоньку, но ввиду крайней необходимости соразмерной замены Агуэро были вынуждены предложить 100 лямов, учитывая привычку не платить за игроков больше 70 лямов + у Кейна контракт до 2024 года, что тоже усложняет процесс. В общем, еврей отклонил предложение, дав понять, что вообще не хочет расставаться с Харри и стрельнул показной ценник в 150 лямов, после этого МС вышел из переговоров. Хоть и даже предлагали в придачу игрока на выбор (Стерлинг/Жезус), но безуспешно, Леви остался всё также непреклонным в своем решении. Фиг знает, скорее всего, без форварда начнут сезон, точнее высока вероятность, но работы по поиску форварда ведутся, чтобы не сказать что руки опустили, хотя изначально понятно было, что Кейн - выбор №1.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 19:58
Физически Гризманн очень крепкий. Его ещё в Атлетико натоскали. До 36 свободно по бегает. Главное чтобы стабильно забивал и выручал в важных матчах.

А что с Кейном? Почему не получилось? Я что-то пропустил. Вродебы сватали его в МС.
beefs
beefs
09 июля в 19:48
Трансферное окно в действии...
allemz
allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
09 июля в 19:45
Суть в другом, МС нужно временное решение, постольку поскольку с Кейном не получилось, а француз, скинутый нестабильной Барселоной, где в тени Месси он превращался в маленькое пятно - как раз нужное и недорогое решение. Ему скоро 31 стукнет. Опять таки подчеркиваю, временное и недорогое.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 19:38
Да какая разница какую зарплату предложат. Пусть хоть 100 млн. Главное не в этом, а главное что МС нужен высококлассный форвард. А Гризманну нужна новая команда.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 19:35
Лично мне очень жалко Гризманна погубил себя сам. Ну не должен человек боятся другого человека настолько что у первого тряслись ноги и не мог попадать в пустые ворота. А так, я ещё ни разу не хаял его.
allemz
allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
09 июля в 19:33
До перехода к вам у него еще был этот "правильный подход", пока вы его баблом не завалили
allemz
allemz
09 июля в 19:32
25-30 млн за игрока на пике, думаю, норм. Антуан имеет класс, еще 2-3 годика отыграет на топ-уровне, а к тому времени глядишь и Делап окрепнет. Правда, тут вопрос еще по зарплате, безбашенные каталонцы ему 45 лямов в год платят, если француз согласится на адекватное понижение зарплаты, уж тогда, скорее всего, оформят его трансфер
Beka_byaka
Beka_byaka
09 июля в 19:29
Гризи при правильном подходе поможет МС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 19:10
Скоро все узнаем...
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