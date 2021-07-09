Гвардиола обсудил с Гризманном возможный трансфер в «Манчестер Сити»

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09 июля 2021, 19:06

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

К игроку проявляет интерес «Манчестер Сити». Утверждается, что рулевой «горожан» уже созванивался с игроком и обсуждал с ним возможный переход.

Чемпионы Англии попробуют подписать Гризманна, если не получится осуществить трансфер нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Недавно стало известно, почему каталонцы хотят продать француза.