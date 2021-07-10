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Стало известно, когда Алексей Миранчук начнёт тренировки с «Аталантой»

10 июля 2021, 13:44

Агент полузащитника Алексея Миранчука рассказал, когда игрок приступит к подготовке к новому сезону с «Аталантой».

Он уже в Италии, готовится к новому сезону. Практически сразу, как закончился чемпионат Европы [для сборной России], он начал подготовку. У футболистов есть индивидуальная программа. С 12 июля команда начнет тренировки.

Недавно стало известно, что Миранчуком не совсем довольны в «Аталанте».

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протон1
протон1
10 июля в 21:35
слухи ходят что он уже не нужен там. какие там трени
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 14:10
Стало известно, когда Алексей Миранчук начнёт тренировки с «Аталантой»
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...А вот когда начнет играть постоянно в старте - это даже богу неизвестно.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 13:47
Удачи тебе Алёшка !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 13:47
Лишь бы не продали...
beefs
beefs
10 июля в 13:47
Пора возвращаться, если, конечно, хочешь играть...
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