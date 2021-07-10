Стало известно, когда Алексей Миранчук начнёт тренировки с «Аталантой»

1625913852

10 июля 2021, 13:44

Агент полузащитника рассказал, когда игрок приступит к подготовке к новому сезону с «Аталантой».

Он уже в Италии, готовится к новому сезону. Практически сразу, как закончился чемпионат Европы [для сборной России], он начал подготовку. У футболистов есть индивидуальная программа. С 12 июля команда начнет тренировки.

Недавно стало известно, что Миранчуком не совсем довольны в «Аталанте».