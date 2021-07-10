«Байер» анонсировал переход Лунёва

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10 июля 2021, 11:12

Пресс-служба «Байера» объявила о переходе голкипера .

29-летний российский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2023 года.

Последним клубом Лунёва был «Зенит», который он покинул в конце июня в качестве свободного агента.

Недавно также была информация, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.