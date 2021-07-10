«Байер» анонсировал переход Лунёва

Пресс-служба «Байера» объявила о переходе голкипера Андрея Лунёва.
29-летний российский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2023 года.
Последним клубом Лунёва был «Зенит», который он покинул в конце июня в качестве свободного агента.
🤝 Willkommen unterm Bayer-Kreuz, Andrey #Lunev! #Lunev2023 | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/Ockor9vJCj— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 10, 2021
Недавно также была информация, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.
Хочется пожелать ему заработать место в основе, надёжной игры и главное - обойтись без травм. А там и сборная недалеко. Удачи на новом месте!
Хочется пожелать ему заработать место в основе, надёжной игры и главное - обойтись без травм. А там и сборная недалеко. Удачи на новом месте!