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«Байер» анонсировал переход Лунёва

10 июля 2021, 11:12

Пресс-служба «Байера» объявила о переходе голкипера Андрея Лунёва.

29-летний российский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2023 года.

Последним клубом Лунёва был «Зенит», который он покинул в конце июня в качестве свободного агента.

Недавно также была информация, что Лунёвым интересуются топ-клубы Шотландии.

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Все комментарии
Lexand
Lexand ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 01:02
Вы "свечку держали"?
протон1
протон1 ответ Lexand (раскрыть)
11 июля в 03:14
ну даа. как какорина. ... который толком даже не сыграл лавочный. играть не умеет. сам себя спецом травмирует . что бы не говорили что не умеет играть а типо на лечении. а сам там итальянок е.... посмотрим на лунева.
Lexand
Lexand ответ протон1 (раскрыть)
11 июля в 02:55
И матчи с Байером смотреть, точнее показывать))
dok66
dok66
10 июля в 17:42
Лунев заслужил быть голкипером серьезной европейской команды. Удачи !
протон1
протон1
10 июля в 17:20
Раньше про лунева никто не говорил, теперь же новости про тнего будут каждые 2 часа.
oFANATo
oFANATo
10 июля в 17:05, ред.
Газпромовский клуб ещё пожалеет что отпустили Лунева.....
neukomm
neukomm
10 июля в 16:34
Зачем? Почему? Там как минимум Градецки есть. И свои молодые доморощенные игроки. Луневу там не заиграть.
STVA 1
STVA 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
10 июля в 14:06
Он уже там!
sir_Alex
sir_Alex
10 июля в 13:52
И подготовил для него почётное место на лавке запасных.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
10 июля в 13:39
Хоть и неосязаемое но для обоняния убийственно!)
Levadia
Levadia
10 июля в 13:36
Понятно,что на подмену взяли,но тем не менее удачи Андрею в Бундеслиге!
Igo0rek
Igo0rek ответ КЭТиК (раскрыть)
10 июля в 13:12
Его как раз и берут как запасного вратаря на подмену Градецкому
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 13:07
Вот он впатарь сборной при новом тренере, только не дырфонов. Удачи
Ванечка
Ванечка
10 июля в 12:48
Удачи Андрею!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 12:27
Теперь буду следить и за Байером!
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 12:25
Лишь бы в запас не задвинули.
Знатог
Знатог
10 июля в 12:22
Привет из Уфы!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 июля в 12:04
Вырвался из газового неосязаемого и не видимого облака. Удачи, только удачи. Конечно будем следить
makkie
makkie
10 июля в 11:50
Неожиданный переход!

Лунёву удачи в Европе. Респект, что не испугался нового для себя вызова!
Осталось выиграть конкуренцию у основного кипера Градецки - пока он вне конкуренции в Байере.
BDA8181
BDA8181
10 июля в 11:36
Удачи, вас мало таких кто решаеться прыгнуть в топ чемпионаты.
Kuvkil
Kuvkil
10 июля в 11:33
Теперь надо заявить о себе. Будем наблюдать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 11:28
Жаль, что ушёл бесплатно. Но Андрей честно отработал свой контракт. Были и взлёты, и падения, травмы и психологические заморочки. Но он смог всё преодолеть и попасть в ТОП чемпионат.
Хочется пожелать ему заработать место в основе, надёжной игры и главное - обойтись без травм. А там и сборная недалеко. Удачи на новом месте!
YVG
YVG
10 июля в 11:27
Луневу стоит пожелать только успешных игр в Бундеслиге.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 11:23
Удачи тебе Андрюха !!!
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