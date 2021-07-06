Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе»

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06 июля 2021, 10:13

Российский полузащитник «Валенсии» может продолжить карьеру в «Хетафе».

Накануне в Мадриде состоялась встреча президентов двух клубов, на которой обсуждались возможные трансферы.

Клуб из Валенсии готов включить Черышева в сделку по обмену с другими игроками, у Дениса остался год по контракту, к тому же у него одна из самых высоких зарплат в команде.

Уже некоторое время ходят слухи, что «Валенсия» планирует расстаться с Черышевым.