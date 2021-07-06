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Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе»

06 июля 2021, 10:13

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе».

Накануне в Мадриде состоялась встреча президентов двух клубов, на которой обсуждались возможные трансферы.

Клуб из Валенсии готов включить Черышева в сделку по обмену с другими игроками, у Дениса остался год по контракту, к тому же у него одна из самых высоких зарплат в команде.

Уже некоторое время ходят слухи, что «Валенсия» планирует расстаться с Черышевым.

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Все комментарии
dok66
dok66
06 июля в 17:53
Черышеву уже пора поменять команду . В Валенсии - он как хрустальный мальчик , постоянно в лазарете . А ведь талант-то никуда не делся. Мб в новой команде , пускай это будет Хетафе или кто-то еще, все может сложиться совсем по другому . Удачи Денису !
swed27
swed27
06 июля в 15:53
Он так всю Испанию обойдет
vedevas_93
vedevas_93 ответ Faserkop (раскрыть)
06 июля в 13:13
большинство людей которые любят поглумиться всю свою жизнь будут пахать за копейки, а сашка сидя на скамейке за годик нафармит бабла которых они за всю свою жизнь не увидят

а денис если бы хотел мог спокойно придти за хорошим баблом в россию, но ему видимо в испании значительно лучше и он готов играть (доигрывать) за меньшие деньги, но зато в испании
Faserkop
Faserkop
06 июля в 12:51
Успехов Денису, печально конечно что травмы помешали его карьере.
И да, это единственный "игрочишка", который так долго из нынешних играл в нормальном чемпионате.
За своих конечно у нас радоваться и поддерживать не принято, а вот отправить в санаторий или к сашке в Италию или еще как поглумится это за радость.
Твой Арсен
Твой Арсен
06 июля в 12:32
Хочет бабала по максимуму заработать, пока ноги держат, понятно. Но по мне так ему давно нужен трансфер в санаторий. Зачем нужны деньги, если ты потом всю оставшуюся жизнь лечиться будешь.
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 июля в 12:31, ред.
Ну ему при наличии испанского гражданства и нечего делать в РПЛ...тем более что игрок он средненький...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
06 июля в 11:47
никогда не понимал его восхвалений как игрока, постоянно в лазарете, но эксперты прям оды поют, какой Дениска славный игрок
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 июля в 11:42
Перспективный всегда был , но хрустальный.
Capitan555
Capitan555
06 июля в 11:06
Стеклянный мальчик.......
Leha-ha50
Leha-ha50
06 июля в 10:53
Черышев сменит лазарет Валенсии, на лазарет Хетафе.
avici_liverpool
avici_liverpool
06 июля в 10:37
лучше в сегунду, чем в РПЛ. Хотя не удивлюсь, если приедет за бабками
1bear
1bear
06 июля в 10:34
Черышев не нужен,после провального Евро российские игрочишки вообще никому не нужны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 10:28
Всё лучше чем в рпл!
Cat01
Cat01
06 июля в 10:17
Очень рад видеть
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