Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе».
Накануне в Мадриде состоялась встреча президентов двух клубов, на которой обсуждались возможные трансферы.
Клуб из Валенсии готов включить Черышева в сделку по обмену с другими игроками, у Дениса остался год по контракту, к тому же у него одна из самых высоких зарплат в команде.
Уже некоторое время ходят слухи, что «Валенсия» планирует расстаться с Черышевым.
а денис если бы хотел мог спокойно придти за хорошим баблом в россию, но ему видимо в испании значительно лучше и он готов играть (доигрывать) за меньшие деньги, но зато в испании
а денис если бы хотел мог спокойно придти за хорошим баблом в россию, но ему видимо в испании значительно лучше и он готов играть (доигрывать) за меньшие деньги, но зато в испании
И да, это единственный "игрочишка", который так долго из нынешних играл в нормальном чемпионате.
За своих конечно у нас радоваться и поддерживать не принято, а вот отправить в санаторий или к сашке в Италию или еще как поглумится это за радость.
И да, это единственный "игрочишка", который так долго из нынешних играл в нормальном чемпионате.
За своих конечно у нас радоваться и поддерживать не принято, а вот отправить в санаторий или к сашке в Италию или еще как поглумится это за радость.