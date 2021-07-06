Дм. Черышев: «Денис в „Хетафе“? Впервые слышу»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи, что его сын может сменить команду.
Ранее появилась информация, что Денис может перебраться в «Хетафе».
«Впервые такое слышу», — заявил Дмитрий Черышев.
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи, что его сын может сменить команду.
Ранее появилась информация, что Денис может перебраться в «Хетафе».
«Впервые такое слышу», — заявил Дмитрий Черышев.
В Европе он уже не востребован.
В Европе он уже не востребован.