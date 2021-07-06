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Дм. Черышев: «Денис в „Хетафе“? Впервые слышу»

06 июля 2021, 11:12

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи, что его сын может сменить команду.

Ранее появилась информация, что Денис может перебраться в «Хетафе».

«Впервые такое слышу», — заявил Дмитрий Черышев.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
06 июля в 11:41
Что-бы быть в курсе,надо почаще соккер почитывать...)))
112910415
112910415
06 июля в 11:24
от отца пока скрывают ...
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 11:16
Чернышёв игрок уровня РПЛ.
В Европе он уже не востребован.
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