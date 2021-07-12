Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб продолжает вести переговоры о новом контракте с форвардом Лионелем Месси.
Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо.
Ранее стало известно, какие клубы хотят подписать аргентинца.
Лапорта: у клуба сейчас тяжелые времена, важно понимать, что необходимо сокращение расходов
Месси: ну 540 - это край....
Лапорта: "Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо"
Лапорта: у клуба сейчас тяжелые времена, важно понимать, что необходимо сокращение расходов
Месси: ну 540 - это край....
Лапорта: "Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо"