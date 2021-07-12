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Лапорта: «Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо»

12 июля 2021, 22:23

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб продолжает вести переговоры о новом контракте с форвардом Лионелем Месси.

Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо.

Ранее стало известно, какие клубы хотят подписать аргентинца.

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Все комментарии
Vave666
Vave666
13 июля в 11:35
Барса пытается сэкономить на отрезке от конца старого контракта до начала нового, поэтому не спешат..
112910415
112910415
13 июля в 10:52
и это радует )
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 10:25
    Garrincha58
    Garrincha58
    13 июля в 09:09, ред.
    Месси каждый день за каждую запятую в контракте выбивает себе лишний миллиончик песо....поэтому так медленно продвигается продление контракта, тем более он стал чемпионом Америки и за это тоже Лапорта прибавь миллион
    sir_Alex
    sir_Alex
    13 июля в 09:05
    Договорятся, вне всяких сомнений.
    311
    311
    13 июля в 02:09
    Ждут одобрения от международной кредитной организации!)
    амурец
    амурец
    13 июля в 01:53
    как и предполагалось, кому он кроме Барселоны нужен, хотя не понятно и Барселоне он зачем
    youtomee
    youtomee
    13 июля в 01:26
    Месси: 550 лямов на 4 года, все как и раньше и не забудьте состав усилить
    Лапорта: у клуба сейчас тяжелые времена, важно понимать, что необходимо сокращение расходов
    Месси: ну 540 - это край....
    Лапорта: "Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо"
    Incredulous
    Incredulous
    13 июля в 00:57, ред.
    Просто пока что клуб ещё не достаточно распродал своих игроков и набрал кредитов, чтобы хватило на зарплату величайшему.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    13 июля в 00:08
    Пусть уже всё остаётся как было
    Ironigor
    Ironigor
    12 июля в 23:43
    Ну прямо театрализованное представление сделали !!!
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    12 июля в 23:13
    Да и кому нужен этот гном?
    Бубнин
    Бубнин
    12 июля в 23:11
    "Процесс подсчета нулей в сумме контракта продвигается хорошо".
    Nеmesis
    Nеmesis
    12 июля в 23:04
    Выжмет 55 лямов и будет дальше вылетать в ЛЧ!
    ermak6848
    ermak6848
    12 июля в 22:33
    выжимать выгоду гном умеет...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 июля в 22:29
    Ничего нового не ожидаем
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