Лапорта: «Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо»

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12 июля 2021, 22:23

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб продолжает вести переговоры о новом контракте с форвардом .

Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо.

Ранее стало известно, какие клубы хотят подписать аргентинца.