«Барселона» не хочет продавать Гризманна испанскому клубу

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12 июля 2021, 20:11

Руководство «Барселоны» продолжает изучать варианты с продажей форварда .

Каталонцы готовы отпустить игрока, но не собираются рассматривать предложения от «Атлетико», поскольку не хотят повторения истории с Луисом Суаресом. Уругваец перебрался в мадридский клуб из «Барселоны» и сыграл одну из ключевых ролей в победе команды в Примере.

«Сине-гранатовые» постараются отправить Гризманна в АПЛ или Серию А.

Недавно стало известно, почему «сине-гранатовые» хотят избавиться от француза.