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«Барселона» не хочет продавать Гризманна испанскому клубу

12 июля 2021, 20:11

Руководство «Барселоны» продолжает изучать варианты с продажей форварда Антуана Гризманна.

Каталонцы готовы отпустить игрока, но не собираются рассматривать предложения от «Атлетико», поскольку не хотят повторения истории с Луисом Суаресом. Уругваец перебрался в мадридский клуб из «Барселоны» и сыграл одну из ключевых ролей в победе команды в Примере.

«Сине-гранатовые» постараются отправить Гризманна в АПЛ или Серию А.

Недавно стало известно, почему «сине-гранатовые» хотят избавиться от француза.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 10:37
Правильно боятся. Антоха не злопамятный, просто у него память хорошая.
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 10:00
На родину, в ПСЖ.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 23:16
Да он и так с метра не попадает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 21:41
И правильно делают,он будет мстить!
протон1
протон1
12 июля в 21:33
да продайте японцам. там разберутся с харакири
shlifen
shlifen
12 июля в 21:29
Выглядит так, словно за Гризманном целая очередь выстроилась =))) "В Испанию не хотим, только в Англию или Италию отпустим" - а кроме Атлетико, и полу-живых слухов о Сити, жаждущих купить Антуана и не наблюдается =) Не удивлюсь если игрок останется просто потому что не будет других предложений. Гризманн не супер-результативный (пусть и трудолюбивый) форвард, и имеет довольно большую зарплату - по итогу и Барса деньги потеряла, и игрок два года карьеры загубил...
juvenale
juvenale
12 июля в 21:16
в Атлетико надо)
drug01
drug01
12 июля в 21:10
Надо хорошо подумать..
Cat01
Cat01
12 июля в 21:10
Хозяин барин как скажет так и будет
Futurista
Futurista
12 июля в 20:21
Отправят в АПЛ или Серию А получат от Гризманна в ЛЧ)...
shlomo
shlomo
12 июля в 20:12
Правильно...нечего усиливать конкурентов....
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