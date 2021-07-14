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Жоржиньо — о «Золотом мяче»: «Я знаю, что я не лучший в мире»

14 июля 2021, 00:08

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо оценил перспективы выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Мы живём мечтами. Но я буду откровенен, если говорить о мастерстве, я знаю, что я не лучший в мире. Критерий получения «Золотого мяча» касается количества титулов, никто не выиграл более значимые трофеи, чем я в этом году. Но как я могу сравнивать себя с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром?

Напомним, что Жоржиньо одержал победу с «Челси» в Лиге чемпионов и выиграл чемпионат Европы со сборной Италии. И в клубе, и в сборной полузащитник был игроком основного состава.

Ранее футбольные эксперты назвали другого претендента на «Золотой мяч».

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Все комментарии
h8you
h8you
14 июля в 08:45
Ну если Модричу дали,то Жоржиньо не меньше заслуживает + он свой финал со сборной выиграл.Да и в конкурентах по сути никого нет.А у Модрича был Роналду,который был лучшим бомбардиром лч
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 июля в 07:56, ред.
Модричу дали в 2018, так и пусть дадут по тому же принципу Жоржньо, либо за прошлый год Левандовски. По мне ни Роналду ни Месси не заслужили, сейчас все говорят про 7 зм аргентинцу, но это бред, за вылет в 1/8 ЛЧ и 3 место в Ла Лиге, серьезно. То что выиграл Копу не того уровня достижение, а первый трофей со сборной за 28 лет говорит только о их слабости.
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 07:51
это только мечты))
112910415
112910415
14 июля в 06:29
работать и ждать !
Comentarios
Comentarios
14 июля в 02:59, ред.
Пенальтист
311
311
14 июля в 02:49
Жоржиньо просто реалист! Тем более пенку запорол!)
протон1
протон1
14 июля в 00:28
честно надоело месироналдо. что то новое хочется уже многим.
Nеmesis
Nеmesis
14 июля в 00:27
Ну в принципе заслужил.И дело не в голах, а о трофеях.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 00:20
Гному или гею отдадут мячик
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