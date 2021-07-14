Жоржиньо — о «Золотом мяче»: «Я знаю, что я не лучший в мире»

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14 июля 2021, 00:08

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо оценил перспективы выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Мы живём мечтами. Но я буду откровенен, если говорить о мастерстве, я знаю, что я не лучший в мире. Критерий получения «Золотого мяча» касается количества титулов, никто не выиграл более значимые трофеи, чем я в этом году. Но как я могу сравнивать себя с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром?

Напомним, что Жоржиньо одержал победу с «Челси» в Лиге чемпионов и выиграл чемпионат Европы со сборной Италии. И в клубе, и в сборной полузащитник был игроком основного состава.

Ранее футбольные эксперты назвали другого претендента на «Золотой мяч».