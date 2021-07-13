ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Серхио Рамос: «Я бы никогда не стал праздновать гол в ворота „Реала“»

13 июля 2021, 21:00

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, почему решил перейти в ПСЖ.

Я ясно дал понять на моей последней пресс-конференции, что не нужно оглядываться назад. Я авантюрист и приоритетом был спортивный проект ПСЖ. Я очень доволен решением, которое я принял. Всегда нужно выходить из зоны комфорта. Но я бы никогда не стал праздновать гол в ворота «Реала». Это моя семья и моё сердце. Они заслуживают такого уважения.

Ранее Рамос рассказал, хочет ли он, чтобы Килиан Мбаппе перешёл в «Реал».

Все новости
«Я начинаю новое путешествие». Жиру попрощался с «Челси»
Вчера, 23:42 ФотоКомментарии8
«Никогда не видел Месси таким счастливым». Паредес о победе в Кубке Америки
Вчера, 22:58 Комментарии10
Синклер: «Левандовски идеально подошёл бы „Манчестер Сити“»
Вчера, 13:54 Комментарии4
Кассано критически высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
15 июля Комментарии10
«Это был удивительный год». Флоренци попрощался с ПСЖ
15 июля ФотоКомментарии5
Агент Шкурина: «Белорусов в РФ всегда хотят по голове погладить, как кота»
15 июля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
14 июля в 05:54
ну да, так принято
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 23:15
Шейхи прикажут – будет праздновать 😉
David Young
David Young
13 июля в 22:41
Я верю Серхио Рамосу.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 22:36
Лично меня такие заявления бесят.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 22:07
Для начала надо забить, а вот тогда и посмотрим.
Baggio R.
Baggio R.
13 июля в 21:48
Было уже, когда он праздновал гол в ворота Реала.
Q-J-G
Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
13 июля в 21:35
Никакого сомнения в том, что Рамос не будет праздновать, слишком много того, что связывало его с "Реалом"... И в первую очередь, это болельщики "Реала", это фанаты Рамоса, болеющие за "Реал", которые его любили, обожали, как игрока, как капитана, как лидера команды. И эта любовь и уважение было взаимно.... Хотя, почему было... Было, есть и будет, поэтому и не будет праздновать!

Сказал Рамос искренне, от души, от сердца!
shlomo
shlomo
13 июля в 21:10
Думаю, что и не придется
протон1
протон1
13 июля в 21:06
Жаль, когда такие легенды покидают свои клубы
sv_1969
sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
13 июля в 21:05
Ну это можно сделать не празднуя! А как Вадик Евсеев привет передать))
Дима Логинов
Дима Логинов
13 июля в 21:04
Не знаю, не знаю. С одной стороны Рамос очень много отдал Реалу, был лидером и вожаком, а с другой всё-таки есть у него явно злоба лично на Переса, да и натура с хулиганским оттенком. Если ПСЖ встретится с Реалом и Рамос забьёт - может не сдержаться и передать привет Флорентино.
Cat01
Cat01
13 июля в 21:03
Новые команды новые планы
drug01
drug01
13 июля в 21:02
Это твоё дело
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100