Серхио Рамос: «Я бы никогда не стал праздновать гол в ворота „Реала“»

Бывший капитан «Реала» рассказал, почему решил перейти в ПСЖ .

Я ясно дал понять на моей последней пресс-конференции, что не нужно оглядываться назад. Я авантюрист и приоритетом был спортивный проект ПСЖ . Я очень доволен решением, которое я принял. Всегда нужно выходить из зоны комфорта. Но я бы никогда не стал праздновать гол в ворота «Реала». Это моя семья и моё сердце. Они заслуживают такого уважения.