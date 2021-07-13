Серхио Рамос: «Я бы никогда не стал праздновать гол в ворота „Реала“»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, почему решил перейти в ПСЖ.
Я ясно дал понять на моей последней пресс-конференции, что не нужно оглядываться назад. Я авантюрист и приоритетом был спортивный проект ПСЖ. Я очень доволен решением, которое я принял. Всегда нужно выходить из зоны комфорта. Но я бы никогда не стал праздновать гол в ворота «Реала». Это моя семья и моё сердце. Они заслуживают такого уважения.
Ранее Рамос рассказал, хочет ли он, чтобы Килиан Мбаппе перешёл в «Реал».
Сказал Рамос искренне, от души, от сердца!
Сказал Рамос искренне, от души, от сердца!