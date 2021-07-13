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Беллингхэм: «Нужны огромные яйца, чтобы просто вызваться бить пенальти»

13 июля 2021, 07:07

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингхэм опубликовал пост в твиттере, в котором поддержал своих партнёров по национальной команде после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Бакайо Сака не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти, после чего подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Я очень горжусь тем, что у меня есть партнёры по сборной с таким выдающимся характером. Нужны огромные яйца, чтобы просто вызваться бить пенальти.

Что касается расизма, это больно, но не удивительно. Мы никогда не устанем повторять, что надо делать больше [для изменения ситуации]. Обучайте людей и лучше контролируйте эти площадки!

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд также опубликовал пост в твиттере, в котором извинился за нереализованный им пенальти.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 июля в 10:45
огромные скорее помешают !
311
311
13 июля в 10:19
Зачем их по степени прожарки расположили? Расизм, не?)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 09:13
Яйца оказались всмятку
memphis
memphis
13 июля в 09:09, ред.
Яйца Англичан Важны (EAM)
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:03
Яйца не помогли, скорее, наоборот.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 июля в 08:49
Нужно быть таким идиотом как Гарет Саутгейт, что бы выставить трёх юнцов (19, 21, 23 года) ради акции BLM. Нужны были мужики с яйцами, а не писклявые малолетки.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 июля в 08:42
Причём тут их яйца. Тренер выпустил 2-х на 119 минуте матча, ясно что под пенальти. Значит он их готовил заранее, а они лоханулись. Тем самым, надо оторвать яйца самому тренеру, что так их подготовил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 08:29
А ещё нужно быть негром и геем.
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 08:26
Армстронг с одним яйцом достиг бОльшего, чем ты и я с тремя.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 08:06
они им в итоге и помешали))))))))))))))
Рaтмир
Рaтмир
13 июля в 07:40
Карма вернулась.... добро восторжествовало
Аксинья
Аксинья
13 июля в 07:28
А я думал что плохому танцору, пардон, пенальтисту, яйца всегда мешают))
ДСА
ДСА
13 июля в 07:11
Они получили то, что заслужили своим мастерством бить пенальти.
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