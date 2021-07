Беллингхэм: «Нужны огромные яйца, чтобы просто вызваться бить пенальти»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии опубликовал пост в твиттере, в котором поддержал своих партнёров по национальной команде после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. , и не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти, после чего подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд также опубликовал пост в твиттере, в котором извинился за нереализованный им пенальти.

We win together and we lose together. So proud to have teammates with such top character. Takes huge bollocks just to volunteer. As for the racism, hurtful but not surprising. Will never get bored of saying that more needs to be done. Educate and control the platforms!✊🏽 pic.twitter.com/LHSBoZin8O