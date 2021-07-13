Беллингхэм: «Нужны огромные яйца, чтобы просто вызваться бить пенальти»

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13 июля 2021, 07:07

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии опубликовал пост в твиттере, в котором поддержал своих партнёров по национальной команде после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. , и не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти, после чего подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Я очень горжусь тем, что у меня есть партнёры по сборной с таким выдающимся характером. Нужны огромные яйца, чтобы просто вызваться бить пенальти. Что касается расизма, это больно, но не удивительно. Мы никогда не устанем повторять, что надо делать больше [для изменения ситуации]. Обучайте людей и лучше контролируйте эти площадки!

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд также опубликовал пост в твиттере, в котором извинился за нереализованный им пенальти.