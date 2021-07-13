Серхио Рамос: «Я хочу, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

Бывший капитан «Реала» , ныне выступающий за ПСЖ , прокомментировал слухи о том, что лидер парижан может перейти в мадридский клуб.

Я бы хотел, чтобы Мбаппе продолжил выступать за ПСЖ , потому что мне нравится играть с лучшими футболистами. Когда вы принимаете решение остаться или уйти, это очень личное дело. Я могу внести свой победный дух в раздевалку ПСЖ , и если я смогу передать его Мбаппе, это будет успехом.