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Серхио Рамос: «Я хочу, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

13 июля 2021, 18:16

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за ПСЖ, прокомментировал слухи о том, что лидер парижан Килиан Мбаппе может перейти в мадридский клуб.

Я бы хотел, чтобы Мбаппе продолжил выступать за ПСЖ, потому что мне нравится играть с лучшими футболистами. Когда вы принимаете решение остаться или уйти, это очень личное дело. Я могу внести свой победный дух в раздевалку ПСЖ, и если я смогу передать его Мбаппе, это будет успехом.

«Реал» — один из лучших клубов в мире и лучший по своей истории. Футболисты на определённом этапе своей карьеры должны сыграть за «Реал». Но сейчас я хочу, чтобы Мбаппе был в моей команде, и мы все хотели бы, чтобы он остался в ПСЖ.

Ранее бывший футболист сборной Франции Николя Анелька рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы выиграть «Золотой мяч».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 20:15
Сережа, всё правильно сказал. Не забывай про Реал. Ты будешь нашим капитаном в сердцах болельщиков.
Alex12357
Alex12357
13 июля в 19:59
А нужен ли он ПСЖ?Лучше произвести обмен Камерунского Эму на ВИНИСИУСА+ доплатить 1-2 ляма,больше Камерунский Эму не стоит ,Европа показала его во всей красе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 19:35
Одного твоего хотения мало!
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 19:20
Мбаппе передумает, все идут в ПСЖ.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 18:50
Ну тут Килиан без Сереги разберется
beefs
beefs
13 июля в 18:17
ну не переживай, он сам решит где ему играть...
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