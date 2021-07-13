Серхио Рамос: «Я хочу, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за ПСЖ, прокомментировал слухи о том, что лидер парижан Килиан Мбаппе может перейти в мадридский клуб.
Я бы хотел, чтобы Мбаппе продолжил выступать за ПСЖ, потому что мне нравится играть с лучшими футболистами. Когда вы принимаете решение остаться или уйти, это очень личное дело. Я могу внести свой победный дух в раздевалку ПСЖ, и если я смогу передать его Мбаппе, это будет успехом.
«Реал» — один из лучших клубов в мире и лучший по своей истории. Футболисты на определённом этапе своей карьеры должны сыграть за «Реал». Но сейчас я хочу, чтобы Мбаппе был в моей команде, и мы все хотели бы, чтобы он остался в ПСЖ.
Ранее бывший футболист сборной Франции Николя Анелька рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы выиграть «Золотой мяч».