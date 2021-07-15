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«Атлетико» проявляет интерес к Лингарду

15 июля 2021, 19:24

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, в прошлом сезоне выступавший за «Вест Хэм» на правах аренды, заинтересовал «Атлетико», сообщает 90min.

По информации источника, Лингард поручил своим агентам изучить возможные варианты продолжения карьеры за пределами Англии, и именно так возник интерес чемпионов Ла Лиги. Отмечается, что на трансфере 28-летнего хавбека настаивает главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Ранее появлялась информация, что Лингард не хочет становиться частью сделки по обмену между МЮ и «Вест Хэмом».

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Все комментарии
протон1
протон1
15 июля в 21:00
в атлетико похоже реально с дуба рухнули и последние мозги отбили
sv_1969
sv_1969
15 июля в 19:48
А ведь Лингард может заиграть у Диего! Он не чурается черновой работы и достаточно работоспособен!
66v2zshj4yan
66v2zshj4yan
15 июля в 19:25
Может даже и приобретут игрока.
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