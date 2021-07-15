«Атлетико» проявляет интерес к Лингарду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, в прошлом сезоне выступавший за «Вест Хэм» на правах аренды, заинтересовал «Атлетико», сообщает 90min.
По информации источника, Лингард поручил своим агентам изучить возможные варианты продолжения карьеры за пределами Англии, и именно так возник интерес чемпионов Ла Лиги. Отмечается, что на трансфере 28-летнего хавбека настаивает главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
Ранее появлялась информация, что Лингард не хочет становиться частью сделки по обмену между МЮ и «Вест Хэмом».