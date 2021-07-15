«Атлетико» проявляет интерес к Лингарду

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15 июля 2021, 19:24

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , в прошлом сезоне выступавший за «Вест Хэм» на правах аренды, заинтересовал «Атлетико», сообщает 90min.

По информации источника, Лингард поручил своим агентам изучить возможные варианты продолжения карьеры за пределами Англии, и именно так возник интерес чемпионов Ла Лиги. Отмечается, что на трансфере 28-летнего хавбека настаивает главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.