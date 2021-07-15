ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» предложил включить своих футболистов в трансфер Холанда

15 июля 2021, 15:58

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает Sky Germany.

Лондонцы предложили включить в сделку Тэмми Абрахама или Каллума Хадсона-Одои, но дортмундцы отказались от такого варианта.

Недавно стало известно, сколько агент Мино Райола потребует у нового клуба Холанда в качестве комиссионных.

Все новости
Слухи«Арсенал» практически оформил трансфер защитника «Брайтона» Уайта
Сегодня, 00:42 Комментарии2
Слухи«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» об аренде Локателли
Вчера, 22:14 Комментарии9
Ради звезды из «Лиги фермеров» выгонят полдесятка игроков. «Реал» фильтрует состав и грезит большим трансфером
Вчера, 21:02Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Слухи«Ман Сити» готов приобрести Кейна и Грилиша этим летом
Вчера, 17:36 Комментарии11
СлухиЧетыре топ-клуба Европы интересуются Кьезой
Вчера, 16:42 Комментарии18
Слухи«Эвертон» подпишет бывшего вратаря «Челси»
Вчера, 16:31 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
15 июля в 21:16
Ох уж эти немецкие расисты...
VeniaminS
VeniaminS
15 июля в 20:15
переговоры идут не очень.
azkan
azkan
15 июля в 19:36
Раз отказались ну и ...с ним! Продать по отдельности и купить Морено, Еще и в плюсе будут.
azkan
azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
15 июля в 19:34
Тоже интересно.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
15 июля в 19:16
В челси многие топ напы не заиграли Шевченко, Креспо, Лукаку, Торрес, Вернер посмотрел бы я на Холланда в Апл
dimagas2
dimagas2
15 июля в 18:29
А когда ТО в АПЛ закроют?Как до короны или есть изменения?
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
15 июля в 17:07
Пусть Батшуайи берут, он в Боруссии неплохо феерил. А если серьезно, то Холланд рискованная покупка за эти деньги. Неймар все таки в 26 в Барселоне несколько лет выдавал топ игру, когда его купили за 222.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 16:57, ред.
Можно и без секретной информации.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
15 июля в 16:46, ред.
Привет, что-то мне совсем не верится, что человек как Абрамович, знающий и в бизнесе и в футболе человек может сделать такой шаг и расстаться с такой суммой 💰 на авось.
beefs
beefs
15 июля в 16:37
Рынок есть рынок...
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
15 июля в 16:35
Руководство "Челси" не смотрит, как Холанд играет за сборную Норвегии....

Не факт, что он заиграет так, как за "Боруссию", вполне возможно, что заиграет так, как за сборную Норвегии....

"Тёмная лошадка", чтобы за него платить 175 миллионов евро...

Роман Абрамович выделил на покупку футболиста € 175 млн, что может сделать норвежца вторым самым дорогим трансфером в истории. Рекордным трансфером в футболе на данный момент является переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила € 222 млн евро.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 16:34
Запросы Райолы просто зашкаливают, мужик просто оборзел.
Ironigor
Ironigor
15 июля в 16:20
Да не нужен он за такие деньги 💰💰💰💰💰 для Челси.
протон1
протон1
15 июля в 16:18
Абрамович: говорите Холанд не продаётся? хм... а сколько стоит эта Боруссия?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 16:08
Начались торги и бартеры...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100