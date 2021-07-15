«Челси» предложил включить своих футболистов в трансфер Холанда

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15 июля 2021, 15:58

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Боруссии» , сообщает Sky Germany.

Лондонцы предложили включить в сделку или , но дортмундцы отказались от такого варианта.

Недавно стало известно, сколько агент Мино Райола потребует у нового клуба Холанда в качестве комиссионных.