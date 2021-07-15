«Челси» предложил включить своих футболистов в трансфер Холанда

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает Sky Germany.
Лондонцы предложили включить в сделку Тэмми Абрахама или Каллума Хадсона-Одои, но дортмундцы отказались от такого варианта.
Недавно стало известно, сколько агент Мино Райола потребует у нового клуба Холанда в качестве комиссионных.
Не факт, что он заиграет так, как за "Боруссию", вполне возможно, что заиграет так, как за сборную Норвегии....
"Тёмная лошадка", чтобы за него платить 175 миллионов евро...
Роман Абрамович выделил на покупку футболиста € 175 млн, что может сделать норвежца вторым самым дорогим трансфером в истории. Рекордным трансфером в футболе на данный момент является переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила € 222 млн евро.
Не факт, что он заиграет так, как за "Боруссию", вполне возможно, что заиграет так, как за сборную Норвегии....
"Тёмная лошадка", чтобы за него платить 175 миллионов евро...
Роман Абрамович выделил на покупку футболиста € 175 млн, что может сделать норвежца вторым самым дорогим трансфером в истории. Рекордным трансфером в футболе на данный момент является переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила € 222 млн евро.