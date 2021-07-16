«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Варана и Триппьера за 68 млн фунтов

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16 июля 2021, 03:10

«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзно усилить линию защиты.

Как утверждает источник, манкунианцы суммарно могут заплатить 68 млн фунтов за центрбека «Реала» и правого защитника «Атлетико» .

Отмечается, что обе сделки практически согласованы. 50 млн фунтов «красные дьяволы» заплатят «Реалу» за 28-летнего игрока сборной Франции. 30-летний защитник сборной Англии обойдётся МЮ в £ 18 млн. Официально о сделках должны объявить в конце следующей недели.

Вчера появилась информация об интересе «Атлетико» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед».