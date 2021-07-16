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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Варана и Триппьера за 68 млн фунтов

16 июля 2021, 03:10

«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзно усилить линию защиты.

Как утверждает источник, манкунианцы суммарно могут заплатить 68 млн фунтов за центрбека «Реала» Рафаэля Варана и правого защитника «Атлетико» Кирана Триппьера.

Отмечается, что обе сделки практически согласованы. 50 млн фунтов «красные дьяволы» заплатят «Реалу» за 28-летнего игрока сборной Франции. 30-летний защитник сборной Англии обойдётся МЮ в £ 18 млн. Официально о сделках должны объявить в конце следующей недели.

Вчера появилась информация об интересе «Атлетико» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
YAMAYKA
YAMAYKA
16 июля в 10:51
Варан это хорошая покупка. Триппьер в целом нужен разве что на банку и ему уготована роль кубкового бойца. Опять же есть молодняк который должен играть, тот же Далот уже должен показать, что-то в этом сезоне.
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 08:15
Варан точно не помешает.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 июля в 07:47
Утка. Атлетико не отдаст Трипьера так дешево
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июля в 07:25
Главное Варана взять. Трипьера не важно, и так Далот есть и Уильяммс, они хуже чем Киран, но лучше усилить опорную зону.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
16 июля в 05:57
Почему цена Варана в фунтах а цена Триппьера в Евро? 😂🙈
galem72
galem72
16 июля в 03:37
Видимо, утиный Сан будет лично заниматься этими трансферами. ))
протон1
протон1
16 июля в 03:15
мю всеми силами старались подписать варана. игрок добротный. не облажается. как некие говорят ...
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